РЭО: К 2030 году в два раза сократится объем мусора, отправляемого на полигоны ТКО

Как сообщил Буцаев, уже через несколько лет, к 2030 году на полигоны ТКО в России будут отправлять на половину меньше отходов, чем сейчас. Причина – реализация стратегии экономики замкнутого цикла, направленной на минимизацию отходов и возврат вторичного сырья в производство, пишет newsnn.ru.
Чтобы воплотить в жизнь данную стратегию, уже запланировано создание экопромышленных парков. Планируется, что их запуск в работу должен начаться до конца 2024 года. Их построят в Ставропольском, Краснодарском и Приморском краях, а также еще в 5 российских регионах.
Первый из ЭПП будет создан в Невинномысске. Планируется, что совместно с объектами резидентов до 2030 года он даст до 545 млн руб. налоговых поступлений, 25 млн планируется получить уже в 2024 году. Инвестиции в инфраструктуру парка составят 1 млрд рублей. В самом ЭПП и смежных отраслях будет создано более 1200 рабочих мест.
По словам Буцаева, в середине прошлого года в РЭО начали разрабатывать новые меры поддержки сферы переработки ТКО. Кабмин одобрил механизм облигационного займа. Уже в 2021 году с его помощью Российский экологический оператор выделил более 6 млрд рублей на финансирование 5 проектов. В начале ноября 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций РЭО на сумму 100 млрд руб. Это значит, что данная сумма может быть выдана в качестве субсидий под 4 - 5% годовых. Кроме этого, правительство выделило 10 млрд рублей непосредственно на создание 8 ЭПП. Речь идет об электро-, водо- и газоснабжении, транспортной инфраструктуре.
Сообщается, что уже 25 компаний хотят стать резидентами этих парков. Они намерены создать мощности по обработке и утилизации ТКО не менее чем на 17,6 млрд рублей. Администрация Российского экологического оператора рассматривает возможность компенсировать на возвратной основе 90% затрат резидентов на создание ЭПП. Это возможно сделать через механизм размещения облигаций РЭО на бирже.
Помимо этого, резиденты ЭПП смогут рассчитывать на льготы, включая субсидирование затрат на приобретение оборудования по договорам лизинга (до 30%), льготы по налогу на прибыль, освобождение от налога на имущество организаций в течение первых пяти лет.
Буцаев подчеркнул, что к 2024 году предстоит построить примерно 850 объектов, совокупная стоимость которых составит примерно 450 млрд рублей. Времени на это остаётся немного, поэтому администрация РЭО мотивирует регионы начинать работу уже сейчас. Руководитель Российского экологического оператора отметил, что власти субъектов РФ должны понимать, что на них также будет лежать не только административная, но и финансовая ответственность.