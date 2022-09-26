РЭО: К 2030 году в два раза сократится объем мусора, отправляемого на полигоны ТКО

По словам Буцаева, в середине прошлого года в РЭО начали разрабатывать новые меры поддержки сферы переработки ТКО. Кабмин одобрил механизм облигационного займа. Уже в 2021 году с его помощью Российский экологический оператор выделил более 6 млрд рублей на финансирование 5 проектов. В начале ноября 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций РЭО на сумму 100 млрд руб. Это значит, что данная сумма может быть выдана в качестве субсидий под 4 - 5% годовых. Кроме этого, правительство выделило 10 млрд рублей непосредственно на создание 8 ЭПП. Речь идет об электро-, водо- и газоснабжении, транспортной инфраструктуре.