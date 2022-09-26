Новый Орлеан СССР: как джазовый фестиваль в Донецке стал международным событием

В шахтерской столице он оказался практически случайно. До этого Кормушин играл в легендарном джаз-оркестре Олега Лундстрема. До 1947 года музыканты жили в Шанхае, который считался азиатской джазовой столицей. Но по возвращении в Союз (говорят, что разрешение на переезд дал сам товарищ Сталин) оказалось, что в Москву и Ленинград для музыкантов путь закрыт и весь оркестр с семьями обосновался в Казани. Здесь они играли «татарский джаз» и даже записали альбом татарских народных песен в джазовой обработке. Но работы для музыкантов в те годы было мало. Часто давали подпольные концерты, и все чаще музыканты зарабатывали на жизнь как могли. Так Кормушин и перебрался в Сталино и начал играть в ресторане.