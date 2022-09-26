Новый Орлеан СССР: как джазовый фестиваль в Донецке стал международным событием

И несмотря на бытующую тогда поговорку — «сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст», джазовое движение в городе развивалось довольно стремительно. Немного позже город даже стали называть новым джазовым Орлеаном, где зародился этот музыкальный жанр.
Из Шанхая в Сталино
В конце 1940-х — начале 1950-х некое подобие джаза можно было услышать повсеместно. Небольшие оркестры играли в кинотеатрах и в ресторанах, в парках на летних площадках. В Сталино первым центром джазовой культуры стал ресторан «Москва», где в те времена играл на трубе знаменитый на весь Союз музыкант Николай Кормушин.
В шахтерской столице он оказался практически случайно. До этого Кормушин играл в легендарном джаз-оркестре Олега Лундстрема. До 1947 года музыканты жили в Шанхае, который считался азиатской джазовой столицей. Но по возвращении в Союз (говорят, что разрешение на переезд дал сам товарищ Сталин) оказалось, что в Москву и Ленинград для музыкантов путь закрыт и весь оркестр с семьями обосновался в Казани. Здесь они играли «татарский джаз» и даже записали альбом татарских народных песен в джазовой обработке. Но работы для музыкантов в те годы было мало. Часто давали подпольные концерты, и все чаще музыканты зарабатывали на жизнь как могли. Так Кормушин и перебрался в Сталино и начал играть в ресторане.
Его виртуозная игра на трубе впечатлили местных музыкантов и ценителей музыки. И все чаще посетители ходили в «Москву» послушать настоящий джаз.
После смерти «Отца всех народов», давление на джаз несколько ослабло, но официального благословления на свое существование он не получил.
Свинг о великом вожде
Тем не менее, джаз в Сталино звучал повсеместно. Джазовую культуру активно продвигали в жизнь будущие инженеры, врачи и товароведы. Тогда студенческие джазовые ансамбли существовали в Донецком индустриальном институте (сейчас Донецкий национальный технический университет), Донецком медицинском институте и в торговом. Концерты любительских оркестров собирали полные залы. При этом исполнителям приходилось идти на всяческие ухищрения, чтобы получить одобрение художественных советов. К примеру, имена известных западных джазовых композиторов на афишах намеренно изменяли. И вместо американца Стена Кэнтона, на афише значился хлопец с украинской фамилией Степан Ковтун, произведения чернокожего пианиста Каунта Бэйси выдавали за сочинения Константина Бесова, вместо композитора Глена Миллера писали фамилии любых известных советских композиторов — От Юрия Саульского до Вадима Людвиковского. Кроме того, во многих афишах указывали, что во время концерта будет исполнена «Кантата о Ленине» и другие произведения о вожде. Таки образом джаз продолжал постепенно покорять шахтерскую столицу.
Джаз из кинофильмов
Наиболее значительный след в истории донецкого джаза оставил Виктор Дубильер, который в 1967 году организовал первый официальный Джаз-клуб в городе и провел первый фестиваль.
Как позже вспоминал Дубильер джазом он увлекся совершенно случайно. Первой его страстью был футбол и знаменитая донецкая команда «Шахтер». Все газетные заметки о любимой команде он аккуратно вырезал и вклеивал в специальный альбом.
По словам создателя Джаз-клуба, в их доме стоял рояль. На нем молодой человек около года пытался музицировать, но вместо нот и гамм, сразу пытался играть популярные мелодии, что, естественно, без академической подготовки было невозможно. Так что интерес к музицированию у него быстро иссяк. А вот любовь к музыке осталась благодаря старому отцовскому патефону. «К нему прилагались стандартные по тем временам пластинки начиная от „Рио-Риты“ и заканчивая Утесовым», — вспоминал Дубильер. По его словам, первые свои пластинки он начал покупать в знаменитом в советские времена магазине «Школьник», напротив библиотеки им. Крупской. Причем это был не только джаз, а в том числе и музыка из популярных тогда индийских кинофильмов.
А джазом Виктор Дубильер серьезно увлекся в последних классах школы, часто пластинки покупал с рук, по 5 рублей за штуку. По его словам, тогда молодежь джаз воспринимала как танцевальную музыку. До эпохи рок-н-ролла именно джаз владел массами, и вся популярная музыка была основана именно на джазовых элементах. Доходило до того, что молодые люди по нескольку раз ходили в кинотеатр на один и тот же фильм, чтобы послушать отрывки из знаменитых западных хитов.
«Из-за кусочка с хитом „Грустный бэби“ смотрели весь этот фильм. То же самое — „Золотая симфония“, где венский балет на льду танцевал под модную музыку», — вспоминает Дубильер.
Как Донецк едва не попал в Книгу рекордов Гиннеса
Расцвет джаза в Донецке пришелся на конец 1960-х годов. Виктор Дубильер вспоминает, что тогда он увлекался польской периодикой, регулярно выписывал и читал польские газеты и журналы. По его словам, польская пресса тогда была пророческой. Те веяния, которые были на тот момент в Польше, через несколько лет доходили до советского Союза. Это касалось моды, литературы, музыки. Именно в польской прессе он прочитал про деятельность местных джаз-клубов и решил воплотить эту идею в жизнь в родном Донецке.
В 1965 году прошел джазовый фестиваль в Москве причем под эгидой московского горкома комсомола, в союзе начали выходить джазовые пластинки. Эта музыка вышла из подполья. Донецкие энтузиасты джаза решили, что Донецк ничуть не хуже столицы. И на удивление быстро они получили разрешение на открытие джаз-клуба в столице Донбасса. Клубу даже выделили помещение в самом центре города с небольшим зрительным залом и сценой. Так удалось объединить музыкантов и рядовых любителей джаза. Причем кроме творческой интеллигенции, студентов и молодежи клуб регулярно посещали даже простые шахтеры и металлурги. Собрания проходили каждое воскресенье. Здесь читали лекции по музыке, общались с музыкантами. Раз в месяц в клубе обязательно проходил большой джазовый концерт.
«Мне хотелось расширить аудиторию любителей джаза. А музыкантам требовалась площадка, чтобы играть. У меня было направление просветительское, у музыкантов — творческое», — рассказывает о работе клуба Дубильер.
В эти же годы в Донецке проходят концерты советских джазовых звезд. Концерт Александра Цфасмана и исполнение «Рапсодии в стиле блюз» композитора Джорджа Гершвина проводился в Концертном зале донецкой филармонии. А выступление знаменитого музыканта Эдди Рознера даже транслировалось по радио и через громкоговорители города.
На это волне Виктор Дубильер организовал и провел в Донецке в 1969 году первый джазовый фестиваль. Он назывался «Донецк-100» и был приурочен 100-летию со дня основания Донецка. Этот фестиваль стал ежегодным и имел огромное влияние на культурную жизнь Донецка. Следующие фестивали носили название «Донецк-101, 102» и так далее. А когда проводился фестиваль «Донецк-108» о нем узнали западные журналисты. Они решили, что джазовый фестиваль в городе проводится в 108 раз и даже подняли в прессе вопрос о занесении Донецка в Книгу рекордов Гиннеса.
Первый фестиваль до сих пор кажется чудом
Первый джазовый фестиваль «Донецк-100» Виктор Дубильер до сих пор считает чудом. Он говорит, что сейчас ни за что не взялся бы за эту адскую работу.
«В городе, культурные традиции которого до сих пор подвергают сомнению недоброжелатели, состоялось нечто, не имевшее аналогов в Украине. Одним махом к званию столицы шахтеров Донецк прибавил статус джазового центра», — говорит он.
По словам Дубильера, согласование каждого приглашенного артиста, каждого номера требовалось на высшем партийном уровне. Где-то выручали личные знакомства, так Дубильер лично знал сына секретаря областного комитета партии Виктора Дегтярева Бориса. Где-то помогала природная настойчивость организатора. По его словам, требовалось чтобы фестиваль принес хоть-какую-то прибыль. Но в том, что все билеты будут проданы, организаторы ни секунды не сомневались.
«Не было ни секунды покоя. Ты не знаешь все ли смогут прилететь, какой микрофон упадет на сцене или перегорит усилитель. А если я не брал на себя обязательство заработать несколько тысяч рублей, ведь деньги давал горком комсомола, то ни о каком фестивале не могло быть и речи», — вспоминал потом Дубильер. Он говорит, что взялся за проведение фестиваля исключительно из-за любви к музыке. «Мне понадобилось выразить эту любовь в такой форме, а не просто сидеть и слушать. И мне всегда хотелось поделиться этой музыкой с другими», — говорит он.
Отдельной проблемой была программа фестиваля. Репертуар каждого исполнителя утверждали по месту его прописки сотрудники горкома. Причем большую часть репертуара должны были составлять произведения советских композиторов. Это момент организаторы обходили как могли. Часто на афишах по уже проверенной системе вместо зарубежных авторов писали фамилии советских композиторов. На это жюри фестиваля, которое возглавлял председатель Союза композиторов Украины Альфред Водовозов, снисходительно закрывало глаза.
С тех пор фестиваль проводился в Донецке 12 лет подряд. И неожиданно на пике своей популярности фестиваль прекратил свое существование на долгих 15 лет.
Но джаз в Донецке на этом не умер. Более того, город широко стал известен своими джазовыми исполнителями, такими как Станислав Лавриненко, Валерий Колесников, Владимир Денежный, Анатолий Лозовский, Александр Фаерман и многими другими.
Второе и третье рождение
Наследником фестиваля «Донецк» в 2001 году стал фестиваль «ДоДж» название которого расшифроваться, как «Донецкий Джаз». В середине 2000-х годов важной его составляющей стал конкурс молодых исполнителей ДоДж Junior. Его лауреаты до сих пор высоко котируются в мире музыки.
В разные годы на фестивале «ДоДж» в Донецке выступали джазовые биг-бэнды под управлением народного артиста России Олега Лундстрема, Игоря Бутмана, народного артиста России Георгия Гараняна, а также такие звезды как народный артист России Игорь Бриль, народный артист России Анатолий Кролл, Аркадий Шилклопер, Андрей Кондаков, трио Петра Назаретова, заслуженный деятель искусств России Владимир Фейертаг, дуэт Оливье Кер-Урио и Мануэля Рошмана, трио Аркадия Эскина, Doo Bop Sound, Гулико Чантурия, Алексей Кузнецов, Энвер Измайлов, Муниципальный биг-бэнд Михаила Радинского, Алексей Коган, джаз-оркестр Сергея Щербакова, Валерий Колесников, Леонид Винцкевич, квартет Збигнева Намысловского и многие другие.
Уже первый же фестиваль «ДоДж#2001» получил статус международного. О нем писали аккредитованные СМИ Украины, России, Беларуси, Грузии и других стран. А сам фестиваль включили в пятерку европейских форумов джаза.
Со временем фестиваль полностью перешел на коммерческую основу и с 2007 года начал проводиться два раза в год в Киеве. Но «ДоДж» постигла та же судьба, что фестиваль «Донецк». В 2010 году запланированный юбилейные фестиваль в Киеве был отменен.
Правда, в этом же году вместо «ДоДжа» в Донецке открывается «Джаз-Форум». Это произошло с подачи Валерия Гуля, который на тот момент возглавлял донецкую филармонию. Фестиваль также становится ежегодным, его возглавляет известный донецкий джазмен Анатолий Лозовский. На «Джаз-Форум» приезжают многие известные музыканты Украины и России, а в 2013 году на фестивале выступает сын знаменитой Эллы Фиджеральд Рей Браун.
Несмотря на сложное время джаз в Донецке продолжает звучать и по сей день. В прошлом году в городе прошел уже XII международный фестиваль. Как отметил организатор фестиваля Анатолий Лозовский — «Донецк был, есть и будет джазовым центром».
Мир музыки не знает границ, он объединяет и дарит людям надежду. В военное время музыка помогает выжить дончанам, а потому вопреки всем врагам джаз в Донецке будет звучать всегда. А фестиваль развиваться, несмотря на все сложности и год от года набирать популярность и завоевывать новых поклонников. Ведь джаз — это не музыка, джаз — это состояние души.