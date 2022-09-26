Дизайнер назвала ошибки невест при выборе свадебного платья

“С каждым следующим салоном или шоурумом вы все дальше от первоначальной концепции и тех вариантов, что понравились вначале“, - подчеркнула Халилли.
По мнению Халилли, второй ошибкой, является выбор платья отдельно от идеи свадьбы, и “дело даже не в его размере, наличии или отсутствии шлейфа”, наряд может выйти за рамки торжества.
“Ошибка номер три. Слишком тесное платье. Выхода снова два. Первый вариант — скинуть вес и уже потом найти подходящее платье. Второй вариант - купить платье своего размера и ушить его, если вы действительно похудеете”, - отмечает дизайнер.
Покупка платья ранее чем за полгода до торжества - четвертая ошибка. Частые примерки наряда перед зеркалом, приведут к тому, что наряд надоест, добавила эксперт.
“Ошибка номер пять - кипенно-белое платье. Дело в том, что эталонный белый чудовищно подчеркивает недостатки кожи и в целом красит мало кого“, - заключила Халилли.