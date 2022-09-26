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Дизайнер назвала ошибки невест при выборе свадебного платья

26 сентября 19:23
Фото: piqsels.com
При выборе свадебного платья российские невесты чаще всего допускают пять ошибок. Такого мнения придерживается дизайнер Рабия Халилли.

По ее словам, первой проблемой является, слишком долгий поиск платья. Об этом информирует NEWS.ru.

“С каждым следующим салоном или шоурумом вы все дальше от первоначальной концепции и тех вариантов, что понравились вначале“, - подчеркнула Халилли.

По мнению Халилли, второй ошибкой, является выбор платья отдельно от идеи свадьбы, и “дело даже не в его размере, наличии или отсутствии шлейфа”, наряд может выйти за рамки торжества.

“Ошибка номер три. Слишком тесное платье. Выхода снова два. Первый вариант — скинуть вес и уже потом найти подходящее платье. Второй вариант - купить платье своего размера и ушить его, если вы действительно похудеете”, - отмечает дизайнер.

Покупка платья ранее чем за полгода до торжества - четвертая ошибка. Частые примерки наряда перед зеркалом, приведут к тому, что наряд надоест, добавила эксперт.

“Ошибка номер пять - кипенно-белое платье. Дело в том, что эталонный белый чудовищно подчеркивает недостатки кожи и в целом красит мало кого“, - заключила Халилли.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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