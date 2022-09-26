Башкирия отправит общественных помощников в места дислокации мобилизованных

«Для чего этот общественник — я уже говорил в субботу. Прежде всего решение бытовых вопросов. Где-то, может быть, даже с едой помочь — сразу отправим КАМАЗы, где-то потеплее сделать, медицинская помощь. И, самое главное, чтобы они там не переживали: у кого-то здесь мама заболела, ребенок заболел. Сразу помощь», — сказал он.