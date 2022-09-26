mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Башкирия отправит общественных помощников в места дислокации мобилизованных

26 сентября 10:31
Фото: Скриншот с видео
Республика будет решать бытовые и медицинские вопросы военнослужащих. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве в понедельник, 26 сентября.

Перечень фамилий этих помощников должны предоставить администрация Хабирова и военкомат до конца дня. Назначены они будут советниками главы Башкирии на общественных началах.

«Для чего этот общественник — я уже говорил в субботу. Прежде всего решение бытовых вопросов. Где-то, может быть, даже с едой помочь — сразу отправим КАМАЗы, где-то потеплее сделать, медицинская помощь. И, самое главное, чтобы они там не переживали: у кого-то здесь мама заболела, ребенок заболел. Сразу помощь», — сказал он.

Планируется направить в места боевого слаживания и обучения по одному советнику и одному фельдшеру. Всего таких точек пять.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48