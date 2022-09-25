Зима близко: в России дорожают дрова и уголь

При этом экономика в стране построена таким образом, что работает она исключительно на экспорт -внутренний рынок как будто бы никому не интересен. И это ведет к социальным и экономическим потерям. В числе вариантов, которые предлагаются экспертами — введение налога, чтобы часть угля или леса продавалась бы государству по фиксированной цене, остальное — по рыночным ценам.