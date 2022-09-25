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Зима близко: в России дорожают дрова и уголь

25 сентября 07:05
Фото: 1MI
В России за год существенно подорожали уголь и дрова — в среднем примерно на 20%. Эксперты называют это трагедией российской экономики.

По данным Росстата, в августе 2022 года тонна угля продается за 3,66 тыс. руб. (~3 тыс. руб. в августе 2021 года). Средняя цена на дрова выросла до 1,76 тыс. руб. за кубометр (год назад он стоил 1,48 тыс. руб.). Антилидерами по ценам стали Ханты-Мансийский автономный округ, Карачаево-Черкессия, Крым, Алтайский край, Калининградская область.

Согласно аналитике, причина кроется в росте затрат: за этот период подорожало, как минимум, масло для бензопилы и покрышки для грузовиков. Параллельно с этим импорт угля из России сменил направление на восточное, и продажи идут «с очень приличным дисконтом». Основной объем экспорта леса и пиломатериалов также пришелся на Азию, прежде всего — Китай.

При этом экономика в стране построена таким образом, что работает она исключительно на экспорт -внутренний рынок как будто бы никому не интересен. И это ведет к социальным и экономическим потерям. В числе вариантов, которые предлагаются экспертами — введение налога, чтобы часть угля или леса продавалась бы государству по фиксированной цене, остальное — по рыночным ценам.

При этом следует продолжать электрификацию: уровень газификации в среднем по стране составляет лишь около 70%, при этом, скажем, на Дальнем Востоке нет ни одной дизельной электростанции.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Новости#Андрей Королев#Общество
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