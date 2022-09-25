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В ходе спецоперации погиб уроженец Башкирии Максут Халджанов

25 сентября 05:56
Фото: Никита Ишмуратов / 1MI
О гибели молодого человека сообщил в соцсетях глава администрации Салаватского района республики Марс Кашапов

В ходе СВО на территории Украины погиб уроженец Салаватского района республики Максут Халджанов. Об этом сообщил глава местной администрации Марс Кашапов.

По словам чиновника, Халджанов был механиком-водителем 57 мотострелкового отделения мотострелкового полка, а также являлся уроженцем села Мурсалимкино. Также Кашапов выразил свои соболезнования друзьям и родственникам погибшего.

Глава администрации Салаватского района также отметил, что погибший Марс Кашапов «до последней минуты доблестно выполнял воинский долг».

Фото: Марс Кашапов/ VK.com

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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