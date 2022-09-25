В ходе спецоперации погиб уроженец Башкирии Максут Халджанов

В ходе СВО на территории Украины погиб уроженец Салаватского района республики Максут Халджанов. Об этом сообщил глава местной администрации Марс Кашапов.
По словам чиновника, Халджанов был механиком-водителем 57 мотострелкового отделения мотострелкового полка, а также являлся уроженцем села Мурсалимкино. Также Кашапов выразил свои соболезнования друзьям и родственникам погибшего.
Глава администрации Салаватского района также отметил, что погибший Марс Кашапов «до последней минуты доблестно выполнял воинский долг».