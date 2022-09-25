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В Башкирии случился пожар в офисе «Единой России»

25 сентября 09:08
Фото: 1MI
Из офиса партии самостоятельно эвакуировались пять человек, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Днем ранее в городе Салават местные жители сообщали о пожаре в офисе партии «Единая Россия». Ситуацию Mkset прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.

Сообщается, что из-за горения покрышек близ здания повреждения получила входная пластиковая дверь на площади порядка трёх квадратных метров, на первом этаже жилого трехэтажного многоквартирного дома с административными помещениями.

Ещё до прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. В ведомстве отмечают, что среди покинувших помещение не было несовершеннолетних.

Входная группа здания покрылась черной копотью
Фото: «Новости Башкирии»/ Telegram

В настоящий момент пожар потушен. Причины инцидента устанавливаются.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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