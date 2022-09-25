В Башкирии случился пожар в офисе «Единой России»

Днем ранее в городе Салават местные жители сообщали о пожаре в офисе партии «Единая Россия». Ситуацию Mkset прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.
Сообщается, что из-за горения покрышек близ здания повреждения получила входная пластиковая дверь на площади порядка трёх квадратных метров, на первом этаже жилого трехэтажного многоквартирного дома с административными помещениями.
Ещё до прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. В ведомстве отмечают, что среди покинувших помещение не было несовершеннолетних.
В настоящий момент пожар потушен. Причины инцидента устанавливаются.