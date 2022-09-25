Прямая связь: как благосостояние регионов зависит от зарплат учителей

По итогам 2021 года средняя зарплата учителей составила около 40 тыс. руб. — если сравнивать уровень оплаты с прожиточным минимумом, то за последние два года он медленно снижается. При этом не стоит забывать, что с формальным ростом зарплат у российских учителей росла и нагрузка, которая и раньше не была маленькой.