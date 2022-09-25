Прямая связь: как благосостояние регионов зависит от зарплат учителей

По итогам 2021 года средняя зарплата учителей составила около 40 тыс. руб. — если сравнивать уровень оплаты с прожиточным минимумом, то за последние два года он медленно снижается. При этом не стоит забывать, что с формальным ростом зарплат у российских учителей росла и нагрузка, которая и раньше не была маленькой.
В то же время выросло и неравенство регионов с самыми бедными и богатыми учителями: педагоги столичных школ или школ в нефтегазодобывающих регионах страны получают намного больше, скажем, территорий в Забайкалье, на Северном Кавказе или Псковской области.
Вместе с тем, где учителя беднее, качество образования зачастую хуже — отставание в качестве образования только закрепляет общее отставание самих регионов. К такому выводу пришли аналитики, обработавшие актуальные данные Рособрнадзора и Росстата.
Отметим, что качество образования оценивается Рособрнадзором по нескольким критериям: минимальная подготовленность (т.е. сколько человек сдают экзамены), максимальная подготовленность (сколько человек сдают на «отлично»), образовательное равенство (разброс в уровне подготовке) и функциональная грамотность (выполняемость заданий по применению знаний на практике).