Правильные смены, цепкость соперника и красивые голы. «Салават Юлаев» обыграл Минск

По нашим данным, появившаяся в соцсетях информация о двухмесячных задержках зарплат в клубе значительно преувеличена. Задержки хоккеистам были порядка недели, что довольно обычно, а самые сильные проблемы испытывал «Торос».
Нефтекамскому фарм-клубу в итоге помогли, а к концу сентября бюджетный вопрос должен окончательно решиться. Как мы не раз упоминали в прошлые сезоны, некоторые сложности есть и экономить приходится, но это не критический уровень.
В одном из октябрьских текстов или, если удастся, раньше, мы постараемся уточнить ситуацию и рассказать больше. Ключевое на данный момент: явных причин опасаться за будущее клуба нет.
Илья Ежов вышел в старте третий подряд матч и не подвел. Трехматчевая победная серия полностью связана с его в целом рациональным выступлением. Могло показаться, что второй гол гостей — прямой бросок Емелина, но случилось подставление от Пинчука.
Несколько удивительным было уже то, что номер 50 заканчивал дальневосточный выезд, не чередуясь с Андреем Кареевым. Речи о делении игр поровну уже нет. Виктор Козлов на пресс-конференции подтвердил ранее высказанное нами предположение:
«Илья Ежов сейчас выигрывает и помогает команде набирать очки. На данный момент получается так, что Ежов поймал кураж и держит нас в игре, зарабатывает очки и поэтому он играет»
Многие ждали, что более возрастной (и менее дорогой) голкипер будет в роли приличного бэкапа, а Кареев вернется из Финляндии собой версии 2.0 и станет играть больше половины матчей.
Андрей не играл плохо, не подводил явно, но смазавший старт клуб решил воспользоваться моментом и выбрал более надежную опцию. Такое в хоккее и в спорте в целом бывает: атлет проживает успешный отрезок и испытывает моральный и технический подъем.
Сейчас Карееву будет еще тяжелее добиться места в старте, но это означает, что появилась хорошая вратарская конкуренция. В «регулярке» целых 68 игр, он точно сыграет и получит шанс вырасти над собой.
Если вратарь вдруг потребует обмена или разрыва контракта — это будет излишне резкая мера и Андрея не поймут. В хоккее ценится умение исправлять ошибки, проживать сложности и помогать команде любым путем, это спорт не для эгоистов.
27-го числа — великое «Зеленое дерби», долгожданная битва с «Ак Барсом» и просто главная афиша сентября. Давно выбор стартового голкипера на столь эмоционально окрашенный матч не становился большим вопросом.
«Зубры» — безоговорочно самый удобный соперник для уфимского клуба. «Юлаевцы» победили белорусское «Динамо» в 13-й (!) раз подряд, а всего выиграно 26 матчей из 31. Причем в 3 из 5 последних игр дома уфимцы громили гостей: 6:1, 9:1, 8:3.
Между тем, Крэйг Вудкрофт постепенно делает минчан реальной оппозицией режиму ЦСКА и СКА в Западной конференции. Интерес не только и не сколько в солидном очковом багаже белорусского клуба, сколько в манере игры.
Отрадно видеть, что у команды из Минска действительно есть отличительные приемы, которыми они часто пользуются. Потому что безликого соперника даже побеждать скучно.
«Динамо» в большинстве не имеет одной стандартной позиции для броска. В первой спецбригаде они используют стандартный «зонт» 1-3-1, но по краям расставлены опытные североамериканские легионеры с разным хватом клюшки: праворукий Брендон Козун и его давний товарищ Райан Спунер с левым хватом.
Пресловутый Виталий Пинчук, которому всего 20 лет, органичен как на вершине розыгрыша, так и на «пятаке», и эти трое делают много быстрых передач в касание: могут и «раскачивать» вратаря, и с разных углов доставлять шайбу на «пятак».
До матча в Уфе реализация большинства минчанами составляла 20% (8/40), вопреки поражению процент чуть увеличился до 20,45% (9/44), что делает «зубров» десятыми в лиге по этому компоненту. Есть куда расти — в прошлой «регулярке» были восьмыми с 21,77%.
Минск — весьма цепкий соперник. Они не идут в глубокий прессинг, но достаточно агрессивны в борьбе в средней зоне (пару раз — на грани фола), стараются прерывать передачи и разрушать вброс, а в атаке хороши на подборах.
Эта же цепкость помогла им превратить меньшинство в 4 на 4: Александр Хмелевский, будучи под давлением у синей линии зачем-то делал вираж и пасовал Шакиру Мухамадуллину, что привело к перехвату, выходу 1 в 0 и нарушению правил.
Наверняка белорусским болельщикам нравится видеть реальный вклад воспитанников в результаты и содержание игры. Всего третьим голом в КХЛ отметился 22-летний Никита Пышкайло, показал хорошую скорость и изобретательность на буллите Владимир Алистров — не забил, но сыграл умно.
Второе большинство гости заработали тоже косвенно благодаря Алистрову.
«Юлаевцы» закончили атаку, Владимир заранее выбежал за Райана Мерфи и создал себе момент. Вскоре белорусский клуб начал «позиционку», в которой сфолил Ярослав Цулыгин (ему пока доверяют вопреки третьему удалению за шесть игр).
Точно белорусской аудитории был интересен новоиспеченный «юлаевец» Иван Дроздов, который покинул столицу Беларуси в натянутых отношениях с клубом и за жирную компенсацию. Номер 91 не набрал очков, но забросил первый буллит (снова) и сделал 2 блокшота плюс имел шанс на выход 1 в 0 в первой смене.
«Очень много собраний проводилось по поводу важности смен во втором периоде, именно по контролю шайбы. Ребята сегодня молодцы, исполнили, делали правильные вещи» — отвечал главный тренер на мой вопрос: удалось ли наконец добиться правильных смен, о которых он говорил на прошлых пресс-конференциях.
Что имеется ввиду и как это помогло «Салавату Юлаеву»?
Почти весь второй период прошел как под копирку: «черно-зеленые» с контролем входят в зону атаки, проводят постепенную смену, пользуясь ближней скамейкой, и вовсе не тянут с броском.
Это позволяет лучше контролировать шайбу и держать соперника в напряжении. Очевидно, оборона расходует сил больше, чем нападение. При этом речь вовсе не идет о частых сменах ради выхода более свежих игроков: нет, во втором отрезке в среднем те же 6-7 смен на игрока, что и в двух других.
Именно эти правильные смены и позволили уфимцам открыть счет. Важно и то, что гол родился в обороне.
Картаев ударил по клюшке Мосалеву, выезжавшему из-за ворот Ежова. Горбунов не успел завладеть шайбой, ее подхватил Пустозеров. Номер 92 обыграл Душака (один из самых опасных защитников сентября, к слову), не сохранил шайбу от Барберио, но соперник и завладеть ею тоже не смог.
Дождался на синей Башкирова, тот заложил короткую дугу и передал вышедшему Хмелевскому. Немаловажно, что параллельно событиям предыдущего предложения Пустозеров приехал на «пятак», стянул одного соперника и успел попасть под силовой.
Хмелевский обыграл всего того же Мосалева, не заметил давления от Соколова и бросил из-под Горбунова и слишком быстро для попытки блокшота Барберио. Впечатляющая техника от американца в завершении полезных командных действий.
В итоге 10 из 14 входов с контролем у «СЮ» во втором периоде были с бросками по воротам соперника. «Черно-зеленым» удалось весь матч четко проникать в зону нападения и заработать солидную статистику по доле эффективных смен.
|СЮ
|Минск
|Δ
|Corsi for (CF)
|49
|52
|-3
|CF, %
|48.51%
|51.49%
|-2.97%
|Голы 5 на 5
|1
|1
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|18
|17
|1
|PDO, %
|99.67%
|100.33%
|-0.65%
|Броски мимо створа
|24
|29
|-5
|БВ вообще
|27
|31
|-4
|Доля БВ в общем числе бросков
|52.94%
|51.67%
|1.27%
|БВ за минуту в атаке
|1.58
|2.25
|-0.66
|Блокшоты за минуту в защите
|0.94
|0.70
|0.24
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|3
|4
|-1
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|4
|3
|1
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|2
|2
|0
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|2
|-2
|БВ первой тройки
|9
|10
|-1
|БВ защитников
|6
|9
|-3
|Пробросы 5 на 5
|2
|3
|-1
|ВВбр после пробросов
|3
|2
|1
|Вход 5 на 5
|23
|16
|7
|Брак при входе 5 на 5
|14
|17
|-3
|Эффективные попытки входа, %
|62.16%
|48.48%
|13.68%
|Вброс 5 на 5
|5
|2
|3
|Брак при вбросе 5 на 5
|7
|18
|-11
|Эффективные попытки вброса, %
|41.67%
|10.00%
|31.67%
|Использование входа 5 на 5, %
|75.51%
|62.26%
|13.25%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|34
|23
|11
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|65
|70
|-5
|Эффективные смены в атаке, %
|52.31%
|32.86%
|19.45%
|Вход 5 на 5 с БВ
|17
|7
|10
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|45.95%
|21.21%
|24.73%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|1
|-1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0.00%
|5.00%
|-5.00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|19
|9
|10
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|19.19%
|9.68%
|9.51%
Долгожданный успех пришел на вбрасываниях — 33 против 22 и успех на обеих сторонах поля. Второй матч подряд Александр Кадейкин отбирает у соперника не менее 60% вбрасываний — на сей раз 9/13 или 69,23%. Самое оно перед дерби.
Возможно, воссоздание молодежной тройки это еще и психологический ход: свой лучший хоккей Данил Башкиров, Данил Алалыкин и Алексей Пустозеров показывали все вместе.
Публика ждет от них большего, главный тренер на пресс-конференциях их защищает, говоря об адаптации, переходе во взрослый хоккей и давлении. Это нужно делать, задача Виктора Козлова еще и быть рупором.
Их голы в плей-офф — считайте, что это было в прошлой жизни. Вместе или нет, но каждый теперь по-своему должен подтвердить уровень и найти свой способ помогать команде.
У Пустозерова снова матч неиспользованных возможностей. В звене его чаще всего выводят на острие атаки, но так же он контратаковал в меньшинстве и однажды прошел все поле. Номер 92 не забил, но ищет шансы. Он не получил ассиста за гол Хмелевского, но заложил для него основу.
Данил Башкиров не бросал по воротам и все больше кажется плеймейкером, он чаще находит коллег передачами. Он получил очко за пас Хмелевскому почти «бесплатно», но все равно поучаствовал в голе и этот балл должен добавить уверенности.
Данил Алалыкин по статистике провел бесполезный матч, но смотреть надо ведь не только статистику. В концовке овертайма минчане проникли в «юлаевскую» зону и Алалыкин оказал давление на Емелина в углу, убив последние секунды отрезка.
Наконец, на второй минуте матча тройка заработала проброс соперника. За это тоже не дают очков, но и это тоже полезно. Этот подпункт — о том, что молодые нападающие небезнадежны и они могут приносить пользу. Мы прямо сейчас видим, как они ищут свои сильнейшие стороны, прерывать такой процесс грубо и вредно.
Этот пункт исключительно для эстетики.
В большинстве все еще масса ненужных слепых скидок назад и самостоятельных потерь на синей линии даже без давления соперника, но гол забит. И на сей раз отличилась вторая спецбригада. Антипин, Кадейкин и Шмелев эффектно сыграли в касание.
В серии буллитов Николай Кулемин на сближении с вратарем переложил шайбу на бэкхенд и изящно посадил Константина Шостака. Это первый решающий послематчевый бросок 36-летнего ветерана.
Капитан команды колоритно высказался о смене часовых поясов на выезде, перестройке команды и ожиданиях от «Зеленого дерби» с «Ак Барсом».
— Пара слов об этой игре с Минском — что пошло так, что пошло не так?
— Что пошло так: наверное, то, что создавали хорошие моменты. Наша тема с реализацией оставляет желать лучшего, но хороший момент в том, что мы создаем кучу моментов, а количество все равно когда-то перерастет в качество. Отрицательный момент: немножко удаления подкосили. Они каждую игру подкашивают, но в концовочке не очень приятно было. Положительный момент: Илюха [Ежов] очень круто сыграл, пацаны сегодня всю игру в принципе очень ровно провели. У нас обычно во втором периоде был провал, а сейчас, слава богу, потихоньку выравниваем ситуацию.
— Вы про удаления сказали, их у вас было несколько в последних играх. Как собственную дисциплину на данный момент оцениваете?
— Нет какой-то шкалы. Неопределенная часть это эмоции. Это часть игры, где бывают иногда ошибки. Удаления это ошибки. Поэтому их нужно исключать.
— То обстоятельство, что несколько раз меняли часовые пояса, сегодня сказывалось?
— Да жопа вообще, если честно. По-честному. Представь себе такую ситуацию: тебе нужно засыпать. На улице утро.
— У меня бывают иногда такие ситуации. Правда, не в таком контексте.
— У нас-то определенный режим должен быть. Чтобы ты восстанавливался, чтобы ты подготовился. А ты ложишься — на улице утро, ты просыпаешься — на улице день. И в принципе отрезок дворец-гостиница достаточно тяжело ложится. Поэтому, как я в начале сказал, так оно и есть.
— Несмотря на то, что вы живете по уфимскому времени, биоритмы не обманешь.
— Да. Ты организм не обманешь. Смотри: мы когда на выезды летали, по крайней мере на моей памяти, это было на две или три игры. Но чтобы мы на восемь дней вылетали в Хабаровск и Владивосток — такого я не помню. Поэтому это достаточно тяжело организму адаптироваться и акклиматизироваться. Поэтому сегодня все пацаны красавчики тоже, не опустили руки, подготовили себя и всю игру примерно ровно провели.
— «Динамо» Минск стало более интересным соперником? Команда интересно играет в большинстве, с трех точек бросает, и вообще достаточно много очков набирает на старте сезона.
— Да, у них хорошее большинство. Нам сегодня отчасти удалось его нейтрализовать, несмотря на последний гол, там подставка, конечно, неприятная. А так, каждая команда обычно чем-то удивляет, мы чем-то удивляем их, они — нас. Сейчас самое главное — очки свои забирать, пока, слава богу, забираем.
— Сейчас у «Салавата» идет определенная перестройка. Как, на ваш взгляд, она идет с точки зрения игры в обороне? Есть ли какие-то сильные изменения по сравнению с тем, что было при Ламсе? Я лично сильных, по крайней мере, не замечал.
— На самом деле это тема не отдельного послематчевого коммента. Я думаю, это отдельная тема для развернутого ответа. Конечно, перестройка команды идет. Много пацанов в команде молодых, много новичков вообще в принципе. Плюс сохраненный костяк. Отчасти каждый на себя новую роль примеряет. На это все, конечно, требуется время. Чтобы каждую свою часть игры на поле, в раздевалке занял. Это если коротко.
— С точки зрения капитана как команда в смысле психологии, характера эту самую перестройку проживает?
— Да отлично проживает. У нас очень хороший коллектив. И молодые пацаны, и старые. Мы прикалываемся над молодежью, молодежь над нами прикалывается. Это нормально все в рамках дружеских отношений, в рамках построения дружной команды, которая потом будет выходить и биться друг за друга.
— 27-го числа дерби. Пара ожиданий от «Ак Барса», что знаете об обновленном казанском клубе, что ждете?
— Да все все знают об обновленном казанском клубе, что…
— Что два очка у Шипачева за восемь игр?
— А вот этого я не знал, вот это новость.
— Не зря поговорили.
— Хорошая команда, всегда все эти игры ждут. И болельщики ждут, и мы ждем. Мы будем выходить и рубиться, на победу играть. Каждая игра за очки, за победы, это всегда престижно, тем более, с «Ак Барсом», с таким соперником.
— Но тут еще есть фактор, что в последнее время игры с «Ак Барсом» не клеятся. Усиливает ли это реваншистское чувство?
— Нет такого, чтобы мы задумывались: «Так, прошлый сезон, сколько же мы игр проиграли»? Нет. Сейчас же новый сезон, каждая игра это новый определенный этап. Это не сравнение. Каждая игра это определенный отрезок жизни, который нужно прожить, выйти и отработать на полную. Как там сложится, уже покажет будущее. Я не провидец, чтобы сказать, как мы сыграем, но мы в любом случае, все, кто сидит в этой раздевалке, все играем на победу.
27 сентября 19:00. Салават Юлаев — Ак Барс
30 сентября 19:00. Трактор — Салават Юлаев
2 октября 16:30. Автомобилист — Салават Юлаев