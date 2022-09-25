Правильные смены, цепкость соперника и красивые голы. «Салават Юлаев» обыграл Минск

— Нет такого, чтобы мы задумывались: «Так, прошлый сезон, сколько же мы игр проиграли»? Нет. Сейчас же новый сезон, каждая игра это новый определенный этап. Это не сравнение. Каждая игра это определенный отрезок жизни, который нужно прожить, выйти и отработать на полную. Как там сложится, уже покажет будущее. Я не провидец, чтобы сказать, как мы сыграем, но мы в любом случае, все, кто сидит в этой раздевалке, все играем на победу.