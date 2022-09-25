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Можно ли заменить службу в армии на АГС во время частичной мобилизации

25 сентября 12:03
Фото: Антон Засимов / 1MI
Ситуацию прокомментировали на горячей линии 122

Альтернативная гражданская служба (АГС) при мобилизации невозможна. Об этом сообщили на горячей линии 122.

Напомним, в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Как сообщил президент, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт, сказал президент. Подробнее о том, кого в первую очередь затронет частичная мобилизация Mkset рассказывал здесь.

В свою очередь, альтернативная гражданская служба подразумевает под собой трудовую деятельность в интересах общества и государства, осуществляемую гражданами взамен военной службы по призыву.

Ситуацию с введением частичной мобилизации в России прокомментировал глава республики Радий Хабиров. Также ранее в Кармаскалах состоялись проводы мобилизованных, где с речью выступил руководитель региона.

#Новости#Мобилизация#Азамат Нухов#Общество
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