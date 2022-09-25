Можно ли заменить службу в армии на АГС во время частичной мобилизации

Напомним, в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Как сообщил президент, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт, сказал президент. Подробнее о том, кого в первую очередь затронет частичная мобилизация Mkset рассказывал здесь.