В Башкирии самозанятые могут взять кредиты под 1 процент годовых

Льготный кредит могут получить граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и занимающиеся производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции. Поддержка распространяется как на краткосрочные займы, так и на инвесткредиты на срок до 12 лет. Ставка по льготному кредиту составит от 1 до 5% годовых.