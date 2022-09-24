В Башкирии самозанятые могут взять кредиты под 1 процент годовых

Льготный кредит могут получить граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и занимающиеся производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции. Поддержка распространяется как на краткосрочные займы, так и на инвесткредиты на срок до 12 лет. Ставка по льготному кредиту составит от 1 до 5% годовых.
Для получения кредита самозанятый должен подтвердить, что он ведет деятельность не менее, чем в течение года. Это можно сделать с помощью выписки из похозяйственной книги.
Документ закрепил и другие меры поддержки сельхозпроизводителей. Например, предусмотрена возможность пролонгации ранее предоставленного льготного инвесткредита на строительство новых тепличных комплексов с 12 до 15 лет.
Добавим, что в республике на данный момент зарегистрировано 109,8 тыс. самозанятых.
Предоставление льготных кредитов предусмотрено национальным проектом «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроект предполагает всемерную поддержку предпринимателей и самозанятых, в том числе путем создания максимально комфортных условий для ведения бизнеса.