Глава ЮГМК: референдум в ЛДНР - это восстановление справедливости

Евгений Юрченко назвал референдум судьбоносным событием и заявил, что поддерживает идею о его проведении всем сердцем. Также в своей речи он выразил признательность за это решение главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.