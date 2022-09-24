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Глава ЮГМК: референдум в ЛДНР - это восстановление справедливости

23 сентября 21:19
Фото: фрагмент видео
Евгений Юрченко, гендиректор Южного горно-металлургического комплекса, управляющего крупнейшими активами сферы металлургии Донбасса, прокомментировал проведение референдума о вхождении в состав России ряда освобожденных территорий Украины, а также ЛДНР.

Евгений Юрченко назвал референдум судьбоносным событием и заявил, что поддерживает идею о его проведении всем сердцем. Также в своей речи он выразил признательность за это решение главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

По мнению Юрченко, проведение референдума будет способствовать восстановлению справедливости, данное право было завоевано Донбассом в настоящем бою.

Также глава ЮГМК, объединяющего крупнейшие промышленные предприятия ЛДНР, рассказал о полезности этого шага для регионального промышленного сектора, но при этом отметил, что для него судьба людей имеет большее значение.

Он рассказал, что на предприятиях в течение почти двух лет принимаются решения для улучшения жизни сотрудников.

Генеральный директор ЮГМК выразил уверенность, что граждан Донбасса ожидает только победа и следующие за ней многие годы мирной и созидательной трудовой жизни во благо Отечества.

ЮГМК - вертикально ориентированная организация, которая осуществляет внешнее управление крупными предприятиями добывающей отрасли, а также химическими и металлургическими производствами Луганской и Донецкой народных республик.

Среди главных задач ЮГМК – сохранение промышленного потенциала крупных предприятий ЛДНР и обеспечение их нормальной работы, а также модернизация социально-экономической отрасли в республиках Донбасса.

Сейчас на предприятиях ООО «ЮГМК», которые расположены в крупнейших населенных пунктах ЛДНР, трудоустроены свыше 22 000 человек. Кроме того, компания является крупнейшим налогоплательщиком в республиках Донбасса.

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