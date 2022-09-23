Жители Надыма хотят спасти многолетние растения от морозов

Как сообщают nation-news.ru, администрация Надымского района заявила, данная акция проводится не в первый раз. В 2021 году местные жители с наступлением осенних холодов в течение нескольких дней разобрали многолетние растения, чтобы сохранить их у себя дома.
В текущем году цветы, выкопанные из клумб, будут выдаваться 23 сентября на площади Юбилейной. Надымчане возьмут к себе домой цинерарии серебристые, бегонии и другие растения.
В администрации объяснили, что эта акция — отличный метод борьбы с вандалами. Чтобы они не уничтожали цветочные клумбы, власти решили раздавать саженцы всем, кто желает.