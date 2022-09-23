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Жители Надыма хотят спасти многолетние растения от морозов

23 сентября 13:03
Фото: pxhere.com
Многолетние растения в Надыме могут погибнуть из-за заморозков. Неравнодушные горожане решили забрать цветы в дома, чтобы ухаживать за ними.

Как сообщают nation-news.ru, администрация Надымского района заявила, данная акция проводится не в первый раз. В 2021 году местные жители с наступлением осенних холодов в течение нескольких дней разобрали многолетние растения, чтобы сохранить их у себя дома.

В текущем году цветы, выкопанные из клумб, будут выдаваться 23 сентября на площади Юбилейной. Надымчане возьмут к себе домой цинерарии серебристые, бегонии и другие растения.

В администрации объяснили, что эта акция — отличный метод борьбы с вандалами. Чтобы они не уничтожали цветочные клумбы, власти решили раздавать саженцы всем, кто желает.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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