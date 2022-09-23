Власти Башкирии заказали у тети Моргенштерна* траурные венки на 6,5 млн рублей

Контракт получила уфимская компания «Николь», принадлежащая Наталье Моргенштерн. Исполнитель должен будет собрать композиции и доставить их на место проведения церемоний — в течение часа, если мероприятие состоится в Уфе или Уфимском районе. Если адрес доставки находится в радиусе 250 км от Уфы, то выполнить заказ необходимо за три часа. Если расстояние составляет 400 км и менее, преодолеть его нужно за пять часов. При территориальной удаленности от Уфы до 550 км композиции необходимо доставить в течение семи часов.