Власти Башкирии заказали у тети Моргенштерна* траурные венки на 6,5 млн рублей

Вероятно, траурные венки и композиции из живых цветов предназначены для проведения похорон с погибшими в боевых действиях на Украине, а также для проведения торжественных церемоний их награждения государственными наградами.
Контракт получила уфимская компания «Николь», принадлежащая Наталье Моргенштерн. Исполнитель должен будет собрать композиции и доставить их на место проведения церемоний — в течение часа, если мероприятие состоится в Уфе или Уфимском районе. Если адрес доставки находится в радиусе 250 км от Уфы, то выполнить заказ необходимо за три часа. Если расстояние составляет 400 км и менее, преодолеть его нужно за пять часов. При территориальной удаленности от Уфы до 550 км композиции необходимо доставить в течение семи часов.
Заказчик может заказать четыре вида траурных венков: один, стоимостью около 24 тыс. рублей — из живых растений, еще три стоимостью от 9,3 тыс. рублей до 24,1 тыс. — из искусственных цветов. В спецификации также указаны восемь видов букетов: траурный, при вручении государственных наград, протокольный, представительский, для вручения и три вида поздравительных.
Контракт заключен на срок до конца текущего года, за это время заказчик планирует потратить на траурные композиции 6,5 млн рублей. Этой суммы будет достаточно, чтобы оплатить 270 наиболее дорогих венков.
* Внесен в список физлиц, выполняющих функции иноагента.