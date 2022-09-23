Валерий Лимаренко: Сахалинская область активно переходит на цифру

«Карта сахалинца» и мобильное приложение «Острова 65» — одна из успешно реализованных наработок проекта. С его старта сахалинцам и курильчанам было выдано 95 тыс. карт, а пользователями мобильного приложения «Острова 65»стали свыше 30 тыс. островитян. Региональная платформа «Острова 65» соединяет в себе более десяти сервисов, которые полезны для жителей области. Это и карта сахалинца, и просмотр доступных цен, который позволяет видеть самые низкие цены на востребованные продукты, а также сравнивать их и покупать еще выгоднее. Кроме того, доступны такие сведения, как информация о волонтёрском движении, социальной поддержке и медицине, голосования с опросами, афиша островных событий, возможность пополнения SkiPass, табло аэропорта Хомутово. И, конечно, предусмотрена обратная связь - через платформу регулярно происходят опросы и оповещения жителей Сахалинской области.