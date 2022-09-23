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В Уфе действует новая мошенническая схема с подложными квитанциями за газ

23 сентября 07:43
Фото: 1MI
В почтовые ящики уфимцам опускают бумаги очень похожие на настоящие квитанции, однако оплата по ним попадет в карман мошенникам, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 23 сентября.

Псевдоквитанции, которые стали появляться в почтовых ящиках уфимцев предлагают оплатить некое техобслуживание газового оборудования. Надо полагать, что рассылает бумаги и предлагает оплатить «услугу» не действующий поставщик, а компания, которая находится не то что не в Уфе, а даже не в Башкирии.

Однако фальшивка почти в точности копирует внешний вид привычной платежки, но в ней есть весьма любопытный пункт, который кто-то может попросту проигнорировать, а пожилые граждане попросту не разглядеть. На бумаге сказано, что она не является платежным документом для внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, между тем являясь офертой — предложением заключить договор на техобслуживание газового оборудования и услуги организации. Надо полагать, что организация услугу из другого региона вряд ли окажет, а значит в таких действиях будут усматриваться признаки мошенничества.

В пресс-службе гражданам рекомендовали быть внимательней при оплате счетов и предупредить пожилых родственников об опасности.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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