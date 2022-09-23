В Уфе действует новая мошенническая схема с подложными квитанциями за газ

Однако фальшивка почти в точности копирует внешний вид привычной платежки, но в ней есть весьма любопытный пункт, который кто-то может попросту проигнорировать, а пожилые граждане попросту не разглядеть. На бумаге сказано, что она не является платежным документом для внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, между тем являясь офертой — предложением заключить договор на техобслуживание газового оборудования и услуги организации. Надо полагать, что организация услугу из другого региона вряд ли окажет, а значит в таких действиях будут усматриваться признаки мошенничества.