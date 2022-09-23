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В Стерлитамаке открыли второй в Башкирии центр ядерной медицины

23 сентября 08:41
Фото: vk.com Радий Хабиров
Башкирия стала единственным кроме Москвы регионом РФ, где действуют два центра ПЭТ-диагностики, о чем на своей странице в соцсетях рассказал Радий Хабиров 23 сентября.

Сегодня, 23 сентября в Стерлитамаке открыли центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Такое оборудование помогает качественно диагностировать онкологические заболевания, но не только выявлять их, но и подбирать наиболее эффективное их лечение. ПЭТ-технологии исследований признаны самыми точными.

В своем посте Радий Хабиров заявил, что «услуги в медцентре пациенты будут получать по ОМС, бесплатно». Обслуживать новый центр будет разумеется не только сам Стерлитамак, а весь юг Башкирии.

Напомнил глава и о несколько лет работающем ПЭТ-центре в Уфе, который за недолгое время работы спас множество человеческих жизней.

Напомним, 5 октября 20202 года республика заключила соглашение между правительством Башкирии и компанией «МедИнвестГрупп» – инвестором проекта. Инвистиции в проект были обозначены в размере 550 млн рублей, однако в том же соглашении речь шла и о Центре лучевой терапии, который собирались строить в Стерлитамаке. ПЭТ центр тогда планировали открыть через несколько месяцев (то есть к декабрю 2020 года). Центр лучевой терапии хотели открыть к концу 2021 года.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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