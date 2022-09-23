В Стерлитамаке открыли второй в Башкирии центр ядерной медицины

Напомним, 5 октября 20202 года республика заключила соглашение между правительством Башкирии и компанией «МедИнвестГрупп» – инвестором проекта. Инвистиции в проект были обозначены в размере 550 млн рублей, однако в том же соглашении речь шла и о Центре лучевой терапии, который собирались строить в Стерлитамаке. ПЭТ центр тогда планировали открыть через несколько месяцев (то есть к декабрю 2020 года). Центр лучевой терапии хотели открыть к концу 2021 года.