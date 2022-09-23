В Башкирии на 18 лет осудили обвиняемого в нападении на полицейских

Житель Стерлибашевского района республики был приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также последующим ограничением свободы сроком на год. Мужчину признали виновным в покушении на убийство стража правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
Сообщается, что инцидент произошел ещё 3 декабря 2021 года в селе Акчишма Стрелибашевского района. Двое сотрудников полиции прибыли в населенный пункт, чтобы увезти в отдел подозреваемого в преступлении местного жителя. Требования полицейских мужчина проигнорировал, а также обратился за помощью к своему 52-летнему знакомому, в тандеме с которым они впоследствии оказали активное сопротивление.
Так, у одного из сотрудников полиции злоумышленники сумели отобрать табельное оружие и совершить из него ряд выстрелов. Один из полицейских в результате перестрелки был ранен в плечо и ногу, что впоследствии было расценено как нанесение вреда здоровью средней тяжести.
После содеянного злоумышленники пустились в бега. Несмотря на отчаянные попытки уйти от преследования, мужчин все же задержали. При этом в ходе задержания один из них свел счеты с жизнью. Второй же — отказался признавать свою вину в содеянном.