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В Башкирии на 18 лет осудили обвиняемого в нападении на полицейских

23 сентября 15:31
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Двое мужчин в декабре прошлого года устроили перестрелку с сотрудниками полиции, а после попытались скрыться от преследования на автомобиле. При задержании один из злоумышленников свел счеты с жизнью, сообщает пресс-служба СК по РБ

Житель Стерлибашевского района республики был приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также последующим ограничением свободы сроком на год. Мужчину признали виновным в покушении на убийство стража правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Сообщается, что инцидент произошел ещё 3 декабря 2021 года в селе Акчишма Стрелибашевского района. Двое сотрудников полиции прибыли в населенный пункт, чтобы увезти в отдел подозреваемого в преступлении местного жителя. Требования полицейских мужчина проигнорировал, а также обратился за помощью к своему 52-летнему знакомому, в тандеме с которым они впоследствии оказали активное сопротивление.

Так, у одного из сотрудников полиции злоумышленники сумели отобрать табельное оружие и совершить из него ряд выстрелов. Один из полицейских в результате перестрелки был ранен в плечо и ногу, что впоследствии было расценено как нанесение вреда здоровью средней тяжести.

После содеянного злоумышленники пустились в бега. Несмотря на отчаянные попытки уйти от преследования, мужчин все же задержали. При этом в ходе задержания один из них свел счеты с жизнью. Второй же — отказался признавать свою вину в содеянном.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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