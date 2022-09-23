Шандалович: В Карелии дети погибших в ходе СВО военных начнут получать пособие

Спикер отметил, что Законодательное собрание поддерживает законопроект главы Карелии о назначении ежемесячного пособия на детей граждан республики, погибших в ходе СВО. Закон приняли сразу в двух чтениях. Шандалович сообщил, что пособие будет перечисляться до достижения ребенком восемнадцатилетия, а обучающимся очно — до 23 лет.