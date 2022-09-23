Шандалович: В Карелии дети погибших в ходе СВО военных начнут получать пособие

Спикер отметил, что Законодательное собрание поддерживает законопроект главы Карелии о назначении ежемесячного пособия на детей граждан республики, погибших в ходе СВО. Закон приняли сразу в двух чтениях. Шандалович сообщил, что пособие будет перечисляться до достижения ребенком восемнадцатилетия, а обучающимся очно — до 23 лет.
Выплачиваемая сумма будет равна размеру прожиточного минимума, установленного в Карелии для детей. Таким образом, сумма выплаты составит 17 083 руб. для северных районов республики и 15 954 руб. – для остальных. Об этом информирует karelinform.ru.
Согласно заявлению Шандаловича, карельские депутаты также предлагают предоставлять участки земли ветеранам боевых действий и инвалидам боевых действий на бесплатной основе под индивидуальное жилищное строительство. Депутаты Заксобрания Карелии разработали поправки в Земельный кодекс РФ и статью 16 ФЗ «О ветеранах», предусматривающие данную меру дополнительной соцподдержки военнослужащих страны. Документ направят в Госдуму России в ближайшее время.
Кроме того, парламент республики выступил с предложением о бесплатной газификации индивидуальных жилых домов ветеранов боевых действий. Соответствующее обращение направлено зампреду Правительства РФ Татьяне Голиковой. Карельские законодатели предлагают рассмотреть возможность внесения изменений в ФЗ «О ветеранах» и расширения перечня мер соцподдержки ветеранов боевых действий. Предлагается дополнить закон пунктом о бесплатном подключении жилых домов к газу за счет федерального бюджета.
Элиссан Шандалович выразил надежду на поддержку коллег в этом вопросе.
Председатель Заксобрания Карелии также рассказал о планах на осеннюю сессию.
Он подчеркнул, что необходимо провести работу в области планирования бюджета республики, и сделать это нужно точно и качественно. По мнению спикера, бюджет должен соответствовать запросам населения и способствовать развитию республики.