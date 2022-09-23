mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Шандалович: В Карелии дети погибших в ходе СВО военных начнут получать пособие

23 сентября 18:09
В Карелии детям военнослужащих, которые погибли, исполняя воинский долг на Украине и в республиках Донбасса, начнут выплачивать дополнительное денежное пособие. Информацией поделился спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

Спикер отметил, что Законодательное собрание поддерживает законопроект главы Карелии о назначении ежемесячного пособия на детей граждан республики, погибших в ходе СВО. Закон приняли сразу в двух чтениях. Шандалович сообщил, что пособие будет перечисляться до достижения ребенком восемнадцатилетия, а обучающимся очно — до 23 лет.

Выплачиваемая сумма будет равна размеру прожиточного минимума, установленного в Карелии для детей. Таким образом, сумма выплаты составит 17 083 руб. для северных районов республики и 15 954 руб. – для остальных. Об этом информирует karelinform.ru.

Согласно заявлению Шандаловича, карельские депутаты также предлагают предоставлять участки земли ветеранам боевых действий и инвалидам боевых действий на бесплатной основе под индивидуальное жилищное строительство. Депутаты Заксобрания Карелии разработали поправки в Земельный кодекс РФ и статью 16 ФЗ «О ветеранах», предусматривающие данную меру дополнительной соцподдержки военнослужащих страны. Документ направят в Госдуму России в ближайшее время.

Кроме того, парламент республики выступил с предложением о бесплатной газификации индивидуальных жилых домов ветеранов боевых действий. Соответствующее обращение направлено зампреду Правительства РФ Татьяне Голиковой. Карельские законодатели предлагают рассмотреть возможность внесения изменений в ФЗ «О ветеранах» и расширения перечня мер соцподдержки ветеранов боевых действий. Предлагается дополнить закон пунктом о бесплатном подключении жилых домов к газу за счет федерального бюджета.

Элиссан Шандалович выразил надежду на поддержку коллег в этом вопросе.

Председатель Заксобрания Карелии также рассказал о планах на осеннюю сессию.

Он подчеркнул, что необходимо провести работу в области планирования бюджета республики, и сделать это нужно точно и качественно. По мнению спикера, бюджет должен соответствовать запросам населения и способствовать развитию республики.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48