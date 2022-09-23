РЭО может вложить в предприятия по переработке мусора в СЗФО до 70 млрд рублей

Инвестиции компании составят до 95% от данной суммы. Заявление было сделано на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко.
Буцаев напомнил, что СЗФО состоит из 11 субъектов Российской Федерации. Среди них Санкт-Петербург и Ленобласть, имеющие большие территории. В них отходов существенно больше, поэтому и перерабатывающих мощностей здесь потребуется больше. РЭО уже подписал планы по созданию объектов обращения с ТКО со всеми регионами, в которых планируется создание таких предприятий. Общая сумма инвестиций в них составляет 71,09 млрд рублей, а приблизительная входящая мощность всех объектов СЗФО - 5,6 млн тонн, из них 2,3 млн тонн пойдут на утилизацию, пишет newsnn.ru.
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев отметил, что строительство этих объектов приблизит входящие в округ субъекты РФ к выполнению показателей национального проекта “Экология”.
Также он рассказал, что в РЭО рассматриваются различные варианты финансирования проектов, в том числе покрытие до 95% стоимости проекта из полученных от выпуска облигаций средств.
Ранее администрация РЭО сообщила, что сможет предоставить большую часть средств для проектов по строительству инфраструктуры по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. В ДФО на эти цели требуется более 62 млрд рублей, в ЦФО – свыше 108 млрд.