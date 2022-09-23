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После 23 сентября Меркурий станет утренней звездой

23 сентября 03:39
Фото: 1MI
Сегодня, после 11 часов планета встретится с Солнцем, сообщает уфимский планетарий.

Так, после встречи с Солнцем сегодня в 11:49 по местному времени Меркурий вступит с ним в нижнее соединение. Как пояснили в уфимском планетарии, нижнее соединение обозначает видимость планеты в утреннее время.

Отмечается, что до этого, почти весь сентябрь, видимость Меркурия была вечерняя, однако из-за того, что заходил он за несколько минут позже Солнца, планету нельзя было разглядеть на светлом небе.

Известно, что утренняя видимость планеты продлится до 8 октября, когда произойдет верхнее соединение Меркурия с Солнцем.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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