После 23 сентября Меркурий станет утренней звездой

Так, после встречи с Солнцем сегодня в 11:49 по местному времени Меркурий вступит с ним в нижнее соединение. Как пояснили в уфимском планетарии, нижнее соединение обозначает видимость планеты в утреннее время.
Отмечается, что до этого, почти весь сентябрь, видимость Меркурия была вечерняя, однако из-за того, что заходил он за несколько минут позже Солнца, планету нельзя было разглядеть на светлом небе.
Известно, что утренняя видимость планеты продлится до 8 октября, когда произойдет верхнее соединение Меркурия с Солнцем.