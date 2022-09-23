Коэффициент риска: что будет с "ипотекой от застройщика"

При этом стоит отметить, что во втором квартале 2022 года кредитов на новостройки с маленьким взносом практически не было (0,3% кредитов против 2,6% в первом квартале). Однако в последние месяцы ситуация переменилась — застройщики опять стали продвигать ипотеку без первого взноса, в том числе в рассрочку. Риски тут очевидны, ведь в случае роста доли таких кредитов кредитные портфели банков будут более уязвимы в нестабильной ситуации. Примером тому может послужить ситуация 2008 года во время знаменитого ипотечного кризиса в США, который спровоцировал всемирный экономический кризис. «Российская газета» проанализировала ситуацию вместе с экспертами.