Частичная мобилизация, домашний арест для замглавы и ещё одно дело на Кучарбаева

В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Сообщается, что призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт, сказал президент.
Решение президента о частичной мобилизации прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона сообщил, что в республике понимают важность проведения специальной военной операции на территории Украины, а также заявил о создании штаба для координации мероприятий по выполнению указа президента. Отметим также, что решение о мобилизации поддержали также и представители различных религиозных конфессий.
Минобороны РФ ответило на вопросы о частичной мобилизации в стране. Так, в России для выполнения задач будут призываться «стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители». Подчеркивается, что очередности призыва граждан в запасе как таковой — нет. Приоритет отдается тем у кого имеется подходящая военно-учетная специальность. Также один из факторов является наличие у гражданина боевого опыта.
Стало известно, что в республиканских вузах увеличат количество мест для подготовки специалистов оборонно-промышленного комплекса. Связано это с поручением президента России Владимира Путина об увеличении объёмов выпуска оружия и военной техники. Отметим, что сотрудники ОПК имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Подробнее о том, к сотрудникам каких предприятий, это относится Mkset рассказывал здесь. Также о том, кто ещё может получить отсрочку от мобилизации, Mkset поговорил с юристом Рустамом Насыровым.
22 сентября спикер парламента Константин Толкачев предложил депутатам принять участие в частичной мобилизации. Он подчеркнул, что Госсобрание такое решение поддержит «всячески». Кроме того, он вспомнил слова военачальника Александра Лебедя, с которым он близко общался: «Вы каждый день должны доказывать, что имеете право носить яйца». При этом вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов сообщил, что в рамках частичной мобилизации были призваны дети нескольких депутатов Госсобрания Башкирии.
В ходе пленарного заседания Госсобрания республики депутаты приняли законопроект о выплатах семьям добровольцев, погибших в ходе спецоперации на территории Украины. Отмечается, что законопроект был принят депутатами сразу в трёх чтениях. Данная выплата носит единовременный характер. Её размер составляет два миллиона рублей. Также Mkset узнал, какие льготы и выплаты предусмотрены для мобилизованных граждан республики. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
В Нефтекамске при получении взятки задержан заместитель главы администрации Краснокамского района по сельскому хозяйству, который решил навариться на предпринимателе, который хотел добывать песок в вотчине чиновника — в Краснокамском районе. Собственно с этой просьбой 38-летний предприниматель и обратился к заместителю главы района, который, между тем полномочиями распоряжаться землями не обладал. Однако это не остановило его в незаконном требовании к предпринимателю — он попросил денег за возможность добывать песок, причем не имея на то законных оснований. 22 сентября в Нефтекамском горсуде состоялось заседание в ходе которого чиновнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, о ней ходатайствовало следствие, защита же и сам Аксанов против ходатайства не возражали. Суд ходатайство удовлетворил — замглавы администрации района заключен под домашний арест на два месяца до 21 ноября.
Советский райсуд Уфы вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, одним из фигурантов которого являлся Антон Орлов, координатор профсоюза медиков «Действие». Обвинялся Орлов и еще двое фигурантов, Константин Соколов и Вячеслав Гизатуллин, в мошенничестве на общую сумму 25 миллионов рублей. Все трое были признаны виновными и получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет и 10 месяцев до 6,5 лет. Также всем были назначены и штрафы от 150 до 250 тысяч рублей. Антон Орлов получил самый большой срок и самый большой штраф из всех. Всех фигурантов взяли под стражу в зале суда.
Подследственному главе минстроя Башкирии Кучарбаеву предъявили новое обвинение. В его отношении и в отношении руководителя управления строительства № 3 ФСИН России Руслана Валишина прокуратура утвердила обвинительное заключение. Их обвиняют в превышении должностных полномочий за которым последовали тяжкие последствия, и если суд докажет их вину, то им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Однако сразу отметим и то, что оба обвиняемых не признают своей вины.