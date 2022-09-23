Частичная мобилизация, домашний арест для замглавы и ещё одно дело на Кучарбаева

В Нефтекамске при получении взятки задержан заместитель главы администрации Краснокамского района по сельскому хозяйству, который решил навариться на предпринимателе, который хотел добывать песок в вотчине чиновника — в Краснокамском районе. Собственно с этой просьбой 38-летний предприниматель и обратился к заместителю главы района, который, между тем полномочиями распоряжаться землями не обладал. Однако это не остановило его в незаконном требовании к предпринимателю — он попросил денег за возможность добывать песок, причем не имея на то законных оснований. 22 сентября в Нефтекамском горсуде состоялось заседание в ходе которого чиновнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, о ней ходатайствовало следствие, защита же и сам Аксанов против ходатайства не возражали. Суд ходатайство удовлетворил — замглавы администрации района заключен под домашний арест на два месяца до 21 ноября.