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ВКонтакте открывает доступ к собственным технологиям распознавания речи

22 сентября 11:24
Фото: ВКонтакте
Теперь разработчики смогут бесплатно использовать в своих инди-проектах технологию ВКонтакте, которая считывает голос и переводит его в текст.

Об этом рассказал технический директор ВКонтакте Александр Тоболь на открытии конференции Saint HighLoad++. Технология распознавания речи, или ASR, Automatic Speech Recognition, внедряется в несколько кликов. Нейросети хорошо справляются с аудио с посторонними шумами, большим количеством сленга и сокращений.

Для распознавания можно выбрать одну из двух моделей. Нейтральная подойдёт для разборчивой речи, как в телешоу или интервью, а спонтанная поможет, когда нужно обработать более обыденную речь со сленгом и ненормативной лексикой. Нейросети ВКонтакте обрабатывают файлы за несколько секунд, умеют удалять из расшифровки шумы и паузы, понимают неразборчивую речь и даже отдельный звук «ъ».

Технологию можно попробовать через веб-интерфейс на специальной странице или интегрировать через публичный API ВКонтакте. На портале доступен широкий набор методов, с помощью которых можно создавать мини-приложения ВКонтакте или использовать в сторонних проектах. Решение подойдёт для стартапов, инди-проектов, личных pet-проектов для обучения и саморазвития. Версию с обработкой аудио до 100 минут в сутки можно применять для любых целей. А для безлимитного использования технологии можно отправить заявку на электронную почту.

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте:«Мы считаем важным помогать рынку и уже делимся широким набором собственных уникальных технологий. Наше ASR-решение — одно из лучших в отрасли по распознаванию обыденной, повседневной речи, в которой нередко встречается сленг, заимствования, сокращения. Каждый месяц пользователи ВКонтакте отправляют более 2 млрд голосовых — это миллионы часов аудио, которые обрабатывают наши нейросети. Применение технологии ограничено только вашей фантазией: можете сделать игру с голосовым управлением или с помощью чат-бота наконец добавить распознавание голосовых в какой-нибудь сторонний мессенджер. Надеемся, что наш ASR поможет появиться новым необычным стартапам и инди-проектам от молодых перспективных разработчиков».

ASR используется ВКонтакте для расшифровки голосовых сообщений, генерации субтитров в видео, персональных рекомендаций и многого другого. Под капотом у решения сразу три нейросети: одна отвечает за распознавание речи, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания. Технология построена таким образом, чтобы справляться с ежедневной обработкой сотен миллионов сообщений разной длительности, качества и наполнения. Каждое сообщение расшифровывается очень быстро — примерно за 1,5 секунды после отправки.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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