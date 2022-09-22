Валерий Лимаренко: мы расширяем региональные меры по поддержке семей с детьми

В 2019 году были организованы бесплатные экскурсии для 2260 школьников. В 2022 глава региона увеличил субсидию из областного бюджета на эти цели, чтобы охватить и наиболее отдалённые районы области. На сегодня уже на экскурсиях побывали свыше 10 300 школьников, всего до конца года планируется, что их число превысит 16 000 человек.