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В уфимской Шакше открыли развязку на федеральную трассу М-5

22 сентября 05:39
Фото: vk.com Радий Хабиров
Однако работы еще не завершены, а завершиться по плану они должны в следующем году, сообщил в своих соцсетях Радий Хабиров 22 сентября.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте Радий Хабиров сегодня, 22 сентября отрапортовал о открытии после реконструкции Шакшинской развязки. Переоценить значение развязки сложно — она соединяет отдаленный район, который даже задумывался об отделении от Уфы, с «большой землей», то есть федеральной трассой М-5. Тем более что старый путепровод и по словам главы и по мнению горожан с нагрузкой не справлялся.

Теперь на выезде из района новая развязка-”клеверный лист» — 5 съездов и путепровод над дорогой длиной 85 метров.

Однако Радий Хабиров уточнил, что открытие развязки это лишь часть большой работы, в итоге уфимцы получат реконструкцию участка длиной 14,3 км, 6-полосная дорога, мост через реку Юрмаш, путепровод через ж/д пути, надземные пешеходные переходы и освещение.

Но и это еще не все. Напомним о том, какие преображения в начале года Радий Хабиров обещал трассе М-5 пролегающей на территории Башкирии. 6 января нынешнего года глава там же в своих соцсетях рассказывал о далекоидущих планах и заявлял, что к 2026 году левая половина трассы от Шакшинской развязки до границы с Татарстаном будет 4-полосной.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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