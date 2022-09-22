В уфимской Шакше открыли развязку на федеральную трассу М-5

Но и это еще не все. Напомним о том, какие преображения в начале года Радий Хабиров обещал трассе М-5 пролегающей на территории Башкирии. 6 января нынешнего года глава там же в своих соцсетях рассказывал о далекоидущих планах и заявлял, что к 2026 году левая половина трассы от Шакшинской развязки до границы с Татарстаном будет 4-полосной.