В Уфе ГК «Садовое кольцо» устанавливает новые критерии к жилью комфорт-класса

Важной частью деловой программы конгресса стал Международный саммит застройщиков, где участники обсуждали актуальные темы. Выставка, посвященная строительству, занимает внушительное пространство — всего около 3 тыс. кв. метров парка. В числе застройщиков-партнеров форума — федеральный девелопер ГК «Садовое кольцо». Проекты девелопера известны благодаря четким критериям комфортной жизни в городе. Об этом вопросе, который не теряет актуальности и сегодня, Mkset поговорил с руководителем стратегических коммуникаций Группы компаний «Садовое кольцо» Еленой Мациновой.
По словам Елены, Башкирия и Уфа, в частности, — пространство для городского развития очень перспективное: здесь незначительно представлено премиум-жилье и бизнес-класс, поскольку город только начинает развиваться в этом направлении:
— Во многом это связано с тем, что все более-менее понимают, что такое эконом-жилье, но нет четких критериев, по которым можно отличить «комфорт», «бизнес» и «премиум», — это исключительно маркетинговый ход. «Садовое кольцо» эти критерии делает не только видимыми, но и более четкими.
Отметим, что проект жилья бизнес-класса застройщик планирует презентовать в следующем году, пока что «Садовое кольцо» сделало акцент на уровне «комфорт» — это строящийся ЖК «Tau House» (сдача в 2023–2025 гг.) и недавно анонсированный ЖК «Terle Park» — «комфорт-плюс». Напомним, «Tau House» стал первым ЖК от федерального девелопера «Садовое кольцо» в Уфе, он реализуется по масштабному инвестпроекту совместно с Республикой Башкортостан: не менее 10% квартир будут переданы обманутым дольщикам.
— Не зря «Тау» переводится как «вершина». Наша идея была в том, чтобы показать жителям Уфы как жить на вершине комфорта в безопасности и уюте. Принципиальная позиция в том, что мы не замыкаем красоту в четырех стенах квартиры, — красиво должно быть все — и подъезд, и двор, и вид из окна. Эта тенденция стала ощутимее в пандемию, когда люди оказались заперты в своих квартирах и поняли, что к этому пространству надо трепетно относиться, поскольку есть риск остаться здесь, мягко говоря, надолго. То есть если, например, окна выходят во двор, то он должен радовать глаз. И, конечно, доступна должна быть вся инфраструктура — транспорт, магазины, поликлиники, школы, детские сады, спортивные центры.
Елена подчеркивает, что особенно удачно, когда удается подобный проект совместить с природной зоной, — именно это сочетание легло в основу ЖК «Terle Park», который будет возводиться в районе Зеленой Рощи. Собственно лесной массив планируется облагородить — протянется сеть велодорожек и прогулочных тропинок, будет создана сеть освещения для комфортных прогулок в любое время дня.
— Мы сохраняем природную зону — настоящий лес с рекой и чистым воздухом, но при этом открываем возможность пользоваться городской инфраструктурой в полном объеме. «Terle Park» — это разнообразие возможностей: вы находитесь в центре города, но при этом по соседству с лесом, получается очень органичное сочетание природы и урбанистического ландшафта.
Отдельно подчеркивается, что все башни секций в «Terle Park» будут разной этажности. Это сделано специально, чтобы потоки свежего воздуха, которые идут от лесного массива, проникали во внутренний двор и при этом не было сильного ветра. Эта конфигурация специально построена архитекторами по розе ветров, чтобы было свежо и комфортно на всей территории жилого комплекса. Вся инфраструктура развлекательного и спортивного характера будет организована на стилобате, игровые зоны будут разделены по возрастным группам, также будут предусмотрены лаунж-зоны для взрослых.
— «Tau House» отличается тем, что внутри уфимского урбанистического центра он создает свой зеленый островок, отделяя своих жильцов от окружающей плотной застройки, создавая эдакий небольшой уютный клуб для своих. «Terle Park» — это органичная интеграция в зеленый, экологичный район, простор и полет, изумительный вид на лесной массив, который не заслонит ни одна высотка, поскольку застройки там больше не будет.
По словам Елены Мациновой, «Terle Park» представляет собой пример жилья «комфорт плюс». При том, что «плюс» кроется в ощущениях от жилья уровнем выше.
— Взять хотя бы фасады — в «Terle Park» это будут уникальные конструкции, которые «играют» от переливов солнца, в зависимости от времени суток. Понимаете, архитекторы изначально задумались над тем, чтобы это визуально выглядело эстетично и органично в условиях выбранной локации. Все это делает объект практически арт-объектом — это не просто «комфорт».
Кроме того, добавляет руководитель стратегических коммуникаций, входные группы будут оформлены с особенным трепетом и вниманием к деталям, стилобат жилого комплекса дает возможность сделать больше элементов для развлечения и отдыха, а парковки организованы так, что внутри двора машин нет и не может быть. В перспективе планируется внедрить в инфраструктуру систему «Умное ЖКХ», которая позволяет отслеживать и оплачивать коммунальные услуги через мобильные приложения. Будет доступен и плейсмаркет, в рамках которого можно будет организовать выполнение ряда бытовых услуг.
— То есть фактически получается закрытая локация — все это добавляет вполне конкретное приближение к бизнес-классу, потому это не просто комфорт, а «комфорт плюс».
Так, квартиры, которые планируются к сдаче в первую очередь, стоят очень привлекательно, особенно на старте продаж — от 96 до 167 тысяч рублей за квадратный метр. Такие цены в Уфе еще поискать, а в районе Зеленой Рощи — не найдете. Вариант для себя можно подобрать абсолютно любой — и эта широта выбора тоже является критерием жилья «комфорт плюс». Все подробности и детали можно узнать в офисе продаж ГК «Садовое кольцо».
Напомним, ЖК «Terle Park» планируется сдать в эксплуатацию до конца 2025 года. Именно в этот период в Уфе появится полноценное жилье класса «комфорт плюс», а это, безусловно, задаст новую планку региональным застройщикам. Проектная декларация застройщика представлена на сайте Наш.дом.рф.
В завершение добавим, что конгресс в сфере строительства и транспорта продолжает свою работу в Уфе. Вход в парк «Конгрессный» открыт до 23 сентября включительно.