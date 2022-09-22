В Уфе ГК «Садовое кольцо» устанавливает новые критерии к жилью комфорт-класса

— Не зря «Тау» переводится как «вершина». Наша идея была в том, чтобы показать жителям Уфы как жить на вершине комфорта в безопасности и уюте. Принципиальная позиция в том, что мы не замыкаем красоту в четырех стенах квартиры, — красиво должно быть все — и подъезд, и двор, и вид из окна. Эта тенденция стала ощутимее в пандемию, когда люди оказались заперты в своих квартирах и поняли, что к этому пространству надо трепетно относиться, поскольку есть риск остаться здесь, мягко говоря, надолго. То есть если, например, окна выходят во двор, то он должен радовать глаз. И, конечно, доступна должна быть вся инфраструктура — транспорт, магазины, поликлиники, школы, детские сады, спортивные центры.