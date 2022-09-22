В Башкирии водоснабжающая инфраструктура изношена на 62%

На 54% в настоящий момент изношена коммунальная инфраструктура в Башкирии. При этом входящая в неё система водоотведения изношена в среднем на 64%, водоснабжения — на 62%, теплоснабжения — на 44,5%. Такие данные в ходе сегодняшнего заседания Госсобрания республики озвучила и. о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова.