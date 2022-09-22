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В Башкирии водоснабжающая инфраструктура изношена на 62%

22 сентября 09:08
Фото: 1MI
Данные статистики по уровню износа коммунальной инфраструктуры в республике сообщила и. о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова

На 54% в настоящий момент изношена коммунальная инфраструктура в Башкирии. При этом входящая в неё система водоотведения изношена в среднем на 64%, водоснабжения — на 62%, теплоснабжения — на 44,5%. Такие данные в ходе сегодняшнего заседания Госсобрания республики озвучила и. о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова.

Сообщается, что сильнее прочих инженерные сети изношены в таких городах, как Сибай и Кумертау, а также Бирском и Иглинском районах республики.

Наряду с этим Голованова подчеркнула, что Башкирия находится на первой строчке среди субъектов ПФО по оперативности устранения аварий на коммунальных сетях, а также на 20-й строчке общероссийского рейтинга.

Напомним, ранее вице-премьер республики Алан Марзаев сообщил, что в Башкирии наблюдается отставание в графике замены изношенных тепловых сетей. По словам чиновника, отставание в данном случае связано с нехваткой денежных средств, необходимых для проведения работ по замене.

Также ранее Алан Марзаев высказался о большом массиве проблем, связанных с республиканской системой ЖКХ, которые, по его словам, копились в течение многих лет. Чиновник рассказал и о том, что разрешение трудностей, накопившихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заставляет его чувствовать себя «Семиглавым восьмируком».

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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