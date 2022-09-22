В Башкирии из-за ремонтных работ на трассе Уфа-Оренбург будет затруднено движение

В период с 22 по 30 сентября могут наблюдаться затруднения при движении автомобилей на участке трассы Уфа-Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Сообщается, что в указанный период на участке трассы 9-10 км близ поселка Зубово сотрудники дорожных служб будут проводить ремонтные работы. В частности речь идёт об устранении дефектов дорожного покрытия. Данные работы продлятся в течение восьми дней.
Таким образом, в ведомстве предупреждают автовладельцев о возможных затруднениях при проезде, а также рекомендуют планировать маршрут и время поездок заранее с учетом ситуации.