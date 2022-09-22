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В Башкирии из-за ремонтных работ на трассе Уфа-Оренбург будет затруднено движение

22 сентября 07:35
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Работы по устранению дефектов дорожного полотна начинаются на участке трассы уже с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба Минтранса РБ

В период с 22 по 30 сентября могут наблюдаться затруднения при движении автомобилей на участке трассы Уфа-Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Сообщается, что в указанный период на участке трассы 9-10 км близ поселка Зубово сотрудники дорожных служб будут проводить ремонтные работы. В частности речь идёт об устранении дефектов дорожного покрытия. Данные работы продлятся в течение восьми дней.

Таким образом, в ведомстве предупреждают автовладельцев о возможных затруднениях при проезде, а также рекомендуют планировать маршрут и время поездок заранее с учетом ситуации.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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