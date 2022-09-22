«Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения

Мультимедийная платформа Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра и дает возможность смотреть контент на любом устройстве. Wink в 2022 году вошел в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству активных подписчиков и объему продаж. Уникальность платформы заключается в том, что она предоставляет контент как по технологии IPTV для подключения ТВ дома (была организована бесшовная миграция 6 млн подключенных домохозяйств на новую платформу), так и по ОТТ-технологиям на мобильные устройства клиента или Smart TV. В итоге кино, сериалы, концерты, познавательный и блогерский контент доступны на экране телевизора (с помощью собственной ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на портале wink.ru).