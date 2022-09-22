Какие льготы и выплаты положены мобилизованным из Башкирии

Накануне, 21 сентября, президент РФ подписал указ о введении в стране частичной мобилизации. В этот же день во всех субъектах России были начаты мобилизационные мероприятия. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, в рамках мобилизации будет призвано 300 тысяч человек.
Тогда же глава Башкирии отреагировал за указ президента, в частности, Радий Хабиров заявил о полной поддержке решения главы государства Владимира Путина. Он также отметил, что в республике создан мобилизационный штаб для координирования работы по выполнению данного указа.
К слову, у многих граждан возник вопрос будут введены льготы для мобилизованных, так как здесь у резервников остаются семьи, кредиты и ипотеки. Так, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявлял, что мобилизованные граждане продолжат сами выплачивать ипотеку. Судя по всему, выполнять финансовые обязательства они будут на денежное довольствие, служащих по контракту.
— Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания, — приводит слова Сергея Шойгу «Интерфакс».
Так, мэр Москвы в своем телеграм-канале уже анонсировал льготы и меры поддержи мобилизованным гражданам. Между тем, глава Башкирии сегодня во время своего выступления Госсобрании Курултай обратился к депутатам с просьбой рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки участникам спецоперации.
Прошу вас также обсудить на заседаниях комитетов необходимость внесения изменений в действующее законодательство исходя из условий мобилизации экономики, дополнительных мер социальной поддержки участников спецоперации и их семей, Радий Хабиров.
К тому же, Центральный Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Подчеркивается, что позже данная рекомендации может быть закреплена в законе.
Напомним, что, по словам Шойгу, мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих. Следовательно, они получают все социальные гарантии как военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту.
Так, в марте в Башкирии был принят закон о выплате 2 млн рублей семьям погибших в спецоперации на Украине военнослужащих. Согласно закону, каждому члену семьи в равных долях положена единовременная выплата в размер 2 миллионов рублей.