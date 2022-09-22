Какие льготы и выплаты положены мобилизованным из Башкирии

К слову, у многих граждан возник вопрос будут введены льготы для мобилизованных, так как здесь у резервников остаются семьи, кредиты и ипотеки. Так, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявлял, что мобилизованные граждане продолжат сами выплачивать ипотеку. Судя по всему, выполнять финансовые обязательства они будут на денежное довольствие, служащих по контракту.