Госпаблики: Эксперты обсудили возможность создания безопасной цифровой среды в РФ

Максут Шадаев, глава Минцифры РФ, отметил, что люди проводят в соцсетях все больше времени и предпочитают получать информацию из новостной ленты социальной сети. «Мы должны прийти на площадку социальных сетей и научиться ими пользоваться. Это нужно, чтобы гражданам было проще с нами взаимодействовать, а нам было проще оказывать им услуги и предлагать сервисы», — сказал он.