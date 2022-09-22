Госпаблики: Эксперты обсудили возможность создания безопасной цифровой среды в РФ

На сессии «Государство ВКонтакте» специалисты обсуждали способы достижения более эффективной коммуникации с населением и создание для пользователей комфортной информационной инфраструктуры.
Максут Шадаев, глава Минцифры РФ, отметил, что люди проводят в соцсетях все больше времени и предпочитают получать информацию из новостной ленты социальной сети. «Мы должны прийти на площадку социальных сетей и научиться ими пользоваться. Это нужно, чтобы гражданам было проще с нами взаимодействовать, а нам было проще оказывать им услуги и предлагать сервисы», — сказал он.
Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак подчеркнул, что подписчики госпабликов в основном находятся в соцсети «ВКонтакте» — 46,6 млн пользователей. Он считает, что нужно сформировать вертикаль официальных сообществ, чтобы гражданам были доступны страницы как детского сада, так и правительства. Об этом сообщает Newizv.ru.
«ВКонтакте» — наиболее популярная сеть для общения в РФ. Сейчас каждый месяц ее используют 100 млн человек. Гендиректор VK Владимир Кириенко сообщил, что госпаблики развиваются, и отметил их значение во взаимодействии граждан и государства.
Кириенко считает, что сообщества в соцсетях со статусом официальных пабликов очень важны в плане предоставления информации населению. Они популярны и обладают высоким уровнем доверия. Значит, при их создании нужно убедиться в высоком качестве содержимого и защиты. Для этого потребуется включить двухфакторную авторизацию паблика. Кроме того, подтвержденный статус официального сообщества через «Госуслуги» делает его более безопасным.
Официальные страницы каждого ведомства и подведомственного учреждения должны быть созданы к 1 декабря текущего года. К ним относятся министерства, горадминистрации, администрации районов, школы, больницы. Требование обусловлено федеральным законом от 14.07.2022 № 270-ФЗ.