Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин чистосердечно признался во взятке

Сегодня, 22 сентября в Ленинском райсуде Уфы состоялось очередное заседание по делу о взятках за военный билет. В ходе заседания от воспитанника хоккейного клуба «Салават Юлаев», который в настоящий момент играет в качестве форварда ХК «Югра» Владислава Лукина прозвучало чистосердечное признание.
В обвинительном же заключении было сказано, что Лукин через посредника предпринимателя Фарита Самигуллина приобрел военный билет 156 тысяч рублей и водительское удостоверение за 70 тысяч рублей.
Как сообщает Mash-Batash адвокат Лукина выразил надежду на то, что чистосердечное признание может оказать положительное влияние на строгость приговора. И добровольная явка и чистосердечное признание также по мнению Лукина и его защитника могут послужить поводом для того, чтобы следующее слушание, назначенное на 28 сентября прошло «без свидетелей».