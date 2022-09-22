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Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин чистосердечно признался во взятке

22 сентября 08:33
Фото: 1MI
Однако заседание которое произошло сегодня не окончательное, из-за неявки свидетеля еще одно заседание суда состоится 28 сентября, сообщил телеграм-канал Mash-Batash 22 сентября.

Сегодня, 22 сентября в Ленинском райсуде Уфы состоялось очередное заседание по делу о взятках за военный билет. В ходе заседания от воспитанника хоккейного клуба «Салават Юлаев», который в настоящий момент играет в качестве форварда ХК «Югра» Владислава Лукина прозвучало чистосердечное признание.

В обвинительном же заключении было сказано, что Лукин через посредника предпринимателя Фарита Самигуллина приобрел военный билет 156 тысяч рублей и водительское удостоверение за 70 тысяч рублей.

Как сообщает Mash-Batash адвокат Лукина выразил надежду на то, что чистосердечное признание может оказать положительное влияние на строгость приговора. И добровольная явка и чистосердечное признание также по мнению Лукина и его защитника могут послужить поводом для того, чтобы следующее слушание, назначенное на 28 сентября прошло «без свидетелей».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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