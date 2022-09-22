Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин чистосердечно признался во взятке

Как сообщает Mash-Batash адвокат Лукина выразил надежду на то, что чистосердечное признание может оказать положительное влияние на строгость приговора. И добровольная явка и чистосердечное признание также по мнению Лукина и его защитника могут послужить поводом для того, чтобы следующее слушание, назначенное на 28 сентября прошло «без свидетелей».