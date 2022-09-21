Жительницу Уфы задержали за одиночный пикет с плакатом

В Уфе на площади Ленина сотрудники полиции задержали женщину, вышедшую на одиночный пикет с плакатом. Об этом сообщает ОВД-Инфо*.
Сообщается, что на плакате в руках уфимки были написаны антимилитаристские лозунги.
Напомним, сегодня президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан РФ. По словам президента, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Подробнее о том, кого в Башкирии могут мобилизовать в первую очередь Mkset рассказывал здесь.
Также решение президента о начале мобилизации в России прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что в республике создан мобилизационный штаб, а также выразил уверенность в том, что «мы эффективно и в срок выполним задачи, поставленные главой государства». Ранее Радий Хабиров стал одним из первых руководителей субъектов РФ, кто поддержал озвученную главой Чечни Рамзаном Кадыровым инициативу о самомобилизации.
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