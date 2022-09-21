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Жительницу Уфы задержали за одиночный пикет с плакатом

21 сентября 15:05
Фото: Алина Харина / 1MI
О задержании пикетчицы на площади Ленина сообщает ОВД-Инфо*

В Уфе на площади Ленина сотрудники полиции задержали женщину, вышедшую на одиночный пикет с плакатом. Об этом сообщает ОВД-Инфо*.

Сообщается, что на плакате в руках уфимки были написаны антимилитаристские лозунги.

Напомним, сегодня президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан РФ. По словам президента, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Подробнее о том, кого в Башкирии могут мобилизовать в первую очередь Mkset рассказывал здесь.

Также решение президента о начале мобилизации в России прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что в республике создан мобилизационный штаб, а также выразил уверенность в том, что «мы эффективно и в срок выполним задачи, поставленные главой государства». Ранее Радий Хабиров стал одним из первых руководителей субъектов РФ, кто поддержал озвученную главой Чечни Рамзаном Кадыровым инициативу о самомобилизации.

* — включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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