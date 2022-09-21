Жительницу Уфы задержали за одиночный пикет с плакатом

Напомним, сегодня президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан РФ. По словам президента, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Подробнее о том, кого в Башкирии могут мобилизовать в первую очередь Mkset рассказывал здесь.