В Уфе под окнами жилого дома обнаружили тело подростка

Напомним, в начале сентября этого года в Уфе мертвым обнаружили подростка неподалеку от печально известного «дома смерти». Девятиклассник насмерть разбился в результате падения в высоты. Недостроенный дом по улице Пархоменко приобрел скандальную славу после ряда трагических инцидентов, случившихся на его территории, которую огородили лишь в ноябре прошлого года.