В Уфе под окнами жилого дома обнаружили тело подростка

Бездыханное тело подростка близ жилого дома по улице Степана Злобина в Уфе обнаружили местные жители сегодня. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.
По информации информагентства, молодой человек ушел из жизни в возрасте 16 лет. По одной из версий, причиной, по которой подросток решил свести счёты с жизнью, стали переживания из-за учебы — погибший был студентом автотранспортного колледжа.
В региональном Следственном комитете Mkset сообщили, что в настоящий момент устанавливаются детали инцидента.
Напомним, в начале сентября этого года в Уфе мертвым обнаружили подростка неподалеку от печально известного «дома смерти». Девятиклассник насмерть разбился в результате падения в высоты. Недостроенный дом по улице Пархоменко приобрел скандальную славу после ряда трагических инцидентов, случившихся на его территории, которую огородили лишь в ноябре прошлого года.