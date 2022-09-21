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В Уфе под окнами жилого дома обнаружили тело подростка

21 сентября 11:38
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Тело 16-летнего студента нашли близ одной из многоэтажек на улице Степана Злобина, сообщает ИА Башинформ

Бездыханное тело подростка близ жилого дома по улице Степана Злобина в Уфе обнаружили местные жители сегодня. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

По информации информагентства, молодой человек ушел из жизни в возрасте 16 лет. По одной из версий, причиной, по которой подросток решил свести счёты с жизнью, стали переживания из-за учебы — погибший был студентом автотранспортного колледжа.

В региональном Следственном комитете Mkset сообщили, что в настоящий момент устанавливаются детали инцидента.

Напомним, в начале сентября этого года в Уфе мертвым обнаружили подростка неподалеку от печально известного «дома смерти». Девятиклассник насмерть разбился в результате падения в высоты. Недостроенный дом по улице Пархоменко приобрел скандальную славу после ряда трагических инцидентов, случившихся на его территории, которую огородили лишь в ноябре прошлого года.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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