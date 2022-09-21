В Уфе «Башнефть» помогла обновить лесотехникум, нуждавшийся в ремонте более полувека

Образовательное учреждение, основанное в 1877 году в качестве землемерного училища, уже более полувека нуждалось в серьезном ремонте. За четыре года техникум капитально обновили на средства «Башнефти», которые были выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между Башкирией и «Роснефтью». Представители лесотехникума показали Mkset, как все изменилось после ремонта.
В качестве наглядного примера заместитель директора по учебной работе техникума Альбина Суфьянова продемонстрировала мастерскую по обслуживанию грузовой техники, которая изменилась до неузнаваемости — с капитальным ремонтом было закуплено и установлено современное оборудование, и наборы инструментов:
— Как видите, здесь созданы отличные условия для обучения, эти условия позволят нам продолжать добиваться высоких результатов. Напомню, что в прошлом году в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) наш студент Урал Абнасыров достойно представил регион, в этом году — занял первое место по специальности «Техническая эксплуатация машин» и получил диплом в номинации «Лучший практик».
Приятно преобразился и кабинет информатики — ремонт изменил его облик, а новое оборудование — «начинку». Так, для уроков информатики и информационных технологий были закуплены компьютеры, интерактивный экран, построена серверная и организована новая локальная сеть, закуплено соответствующее оборудование — коммуникационные шкафы, блоки питания, коммутаторы.
Кроме того, удалось побывать на занятии и в новом спортивном зале, который можно назвать гордостью обновленного техникума — он построен с нуля. Комфортные системы вентиляции, освещения и отопления, спортивный инвентарь — все для того, чтобы ребятам было комфортно заниматься спортом. По словам преподавателей, нынешние условия соответствуют необходимым требованиям для проведения соревнований как федерального, так и международного класса. В этом контексте планируется начать сотрудничество со спорткомитетом города и республиканским министерством спорта.
Студент второго курса Искандер Зуфаров, который с детства занимается греко-римской борьбой и продолжает тренироваться в рамках обучения в уфимском лесотехникуме, подчеркнул, что новый спортзал отлично подходит для множества видов спорта и это залог для продолжения регулярных тренировок:
— Здесь есть весь необходимый инвентарь, отличное покрытие — это дает больше возможностей для для занятий спортом, действительно высокий уровень. Очень удобно, что студентам не нужно искать место для тренировок — даже зимой здесь тепло и комфортно.
Напомним, что в 2020 году Искандер, будучи еще школьником, спас человека: обнаружив теряющую сознание пожилую женщину, он вместе с другом около двух километров нес ее до скорой помощи. По его словам, этот поступок во многом продиктован тем, что он занимается спортом и ведет здоровый образ жизни:
— Это воспитание, в том числе и от моего тренера. Он изначально нас учит, что спортсмены в подобных ситуациях должны помогать в первую очередь — мы физически более подготовлены, у нас больше физических возможностей.
По словам директора техникума Азата Абдуллина, взаимодействие с «Башнефтью» началось еще в 2014 году — с реконструкцией лесопарка им. Лесоводов Башкирии, где была полностью построена сеть дорожек, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, сделаны системы освещения и водоснабжения.
— С 2014 по 2021 год содержание парка легло на плечи нашего техникума — на средства «Башнефти» была закуплена техника для обслуживания лесопарка. С 2018 года компания на основании соглашения о сотрудничестве между Башкирией и «Роснефтью» занялась капитальным ремонтом наших учебных корпусов. За это время отремонтировали не только корпуса, но и фасадную часть, кровлю, заменили коммуникации, окна и двери, обновили все системы жизнеобеспечения и пожарной безопасности. Многие кабинеты оборудовали современной техникой, капитально отремонтировали актовый зал — обновили сцену, а зал покрыли ковролином. Словом, как будто совершенно новый техникум построили.
— Мы благодарны руководству «Башнефти» и «Роснефти» за оказание такой серьезной финансовой помощи по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений, — подчеркнул заместитель министра лесного хозяйства РБ Ильгиз Фаткуллин. — В перспективе это позволит готовить квалифицированных специалистов не только для лесного хозяйства, но и для всех отраслей экономики нашей республики.
Напомним, с 2017 года «Башнефть» реализовала более 220 значимых социальных проектов в 49 районах и городах Башкирии. Соглашение о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан, направленное на развитие промышленных, финансовых и социальных программ в регионе, было продлено на XXV Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года.