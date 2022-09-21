В Уфе «Башнефть» помогла обновить лесотехникум, нуждавшийся в ремонте более полувека

— С 2014 по 2021 год содержание парка легло на плечи нашего техникума — на средства «Башнефти» была закуплена техника для обслуживания лесопарка. С 2018 года компания на основании соглашения о сотрудничестве между Башкирией и «Роснефтью» занялась капитальным ремонтом наших учебных корпусов. За это время отремонтировали не только корпуса, но и фасадную часть, кровлю, заменили коммуникации, окна и двери, обновили все системы жизнеобеспечения и пожарной безопасности. Многие кабинеты оборудовали современной техникой, капитально отремонтировали актовый зал — обновили сцену, а зал покрыли ковролином. Словом, как будто совершенно новый техникум построили.