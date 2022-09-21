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В аэропорту Уфы информацию об ограничении выезда порекомендовали уточнить в ФСБ

21 сентября 09:48
Фото: 1MI
После объявления в России частичной мобилизации стало появляться много информации о том, что передвижение россиян может быть ограничено.

Сразу после обращения Путина и сообщения о частичной мобилизации стала распространяться информация о том, что для военнообязанных граждан России вводятся ограничения выезда.

Mkset обратился в пресс-службу аэропорта Уфы, однако там прямого ответа на вопрос об ограничении выезда для военнообязанных не дали. Зато дали рекомендацию с этим же вопросом обратиться в пограничную службу ФСБ.

На данный момент обратиться в пресс-службу пограничной службы ФСБ не удалось.

Тем временем пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что про утверждения о закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации последуют разъяснения.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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