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Самолет летевший из Уфы в Надым посадили в аэропорту Тюмени из-за подтекания масла

21 сентября 07:52
Фото: 1MI
Инцидент проверят в ходе служебного расследования, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT 21 сентября.

Благодаря внимательности экипажа при выполнении рейса из Уфы в Надым 18 сентября было выявлено подтекание масла из-под сливной пробки масляного фильтра. Сигнализация о низком давлении в двигателе, что примечательно, не сработала. Неполадки экипаж заподозрил по индикации количества масла в правом двигателе машины.

Вместе с центром управления полетами экипаж принял решение приземлиться в аэропорту города Тюмень «Рощино». Там на послеполетном осмотре и было обнаружено подтекание масла, из-за которого уже начато служебное расследование.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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