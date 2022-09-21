Самолет летевший из Уфы в Надым посадили в аэропорту Тюмени из-за подтекания масла

Благодаря внимательности экипажа при выполнении рейса из Уфы в Надым 18 сентября было выявлено подтекание масла из-под сливной пробки масляного фильтра. Сигнализация о низком давлении в двигателе, что примечательно, не сработала. Неполадки экипаж заподозрил по индикации количества масла в правом двигателе машины.