Правозащитник — указ Путина позволяет мобилизовать неограниченное число резервистов

Напомним, новость о частичной мобилизации в России сегодня, 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Также с обращением выступил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Частичная мобилизация в России стартовала уже сегодня, в день подписания указа. Доподлинно известно, что не подлежат мобилизации граждане, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Однако лишь на тот период, пока они задействованы на предприятии.