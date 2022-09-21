Правозащитник — указ Путина позволяет мобилизовать неограниченное число резервистов

Известный правозащитник, юрист и общественный деятель Павел Чиков в своем телеграм-канале прокомментировал сегодняшний указ Путина о частичной мобилизации и заявил, что юридических деталей мобилизации данный указ не дает. По мнению Чикова, указ сформулирован так, что критерии частичной мобилизации остаются на усмотрения министерства обороны РФ.
Чиков считает, что указ позволяет министерству обороны самостоятельно принимать решение «кого, откуда и в каком количестве» отправлять в зону боевых действий. также Чиков напомнил о планке набора которую обозначил в выступлении Сергей Шойгу — 300 000 человек, однако подчеркнул, что при наличии такой необходимости, новый указ позволяет мобилизовать неограниченное количество военнообязанных граждан.
Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России <...> Губернаторы будут отвечать за их исполнение. Павел Чиков
В свою очередь напомним, что Радий Хабиров одним из первых губернаторов одобрил идею главы Чеченской республики о самомобилизации регионов. Однако запросить оперативный комментарий Радия Хабирова по ситуации не представляется возможным, так как в данный момент он находится на рабочей встрече с делегацией Белоруссии во главе с премьер-министром страны.
Напомним, новость о частичной мобилизации в России сегодня, 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Также с обращением выступил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Частичная мобилизация в России стартовала уже сегодня, в день подписания указа. Доподлинно известно, что не подлежат мобилизации граждане, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Однако лишь на тот период, пока они задействованы на предприятии.