Одноклассники перезапустили систему рекомендации контента

ОК продолжают поддерживать активных авторов на платформе и разворачивают классическую систему рекомендаций контента в соцсетях на 180°. Теперь алгоритмы обучаются предоставлять аудиторию как можно большему количеству авторов и тем самым увеличивать разнообразие контента на платформе: как в разделе «Рекомендации», так и в блоке с рекомендуемым контентом в ленте. Нейросети будут подбирать для каждой публикации наиболее релевантную аудиторию на основе активности и интересов пользователей. Ранее алгоритмы рекомендаций подстраивались только под пользователя, не учитывая разнообразие авторов.