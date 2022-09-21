Башкирская звезда Назгуль Отузова выступит на шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Уфе

Концерт состоится 29 сентября в Тинькофф Холл в 19.00. Одним из хэдлайнеров шоу выступит Назгуль Отузова, покорившая жюри шоу «Голос. Дети».
Назгуль Отузова – победительница федеральных конкурсов запомнилась телезрителям после выступления на «Голос. Дети». Во время слепых прослушиваний к ней развернули свои кресла все трое членов жюри — Пелагея, Баста и Валерий Меладзе. В этом году Назгуль приглашена стать хедлайнером музыкального шоу «Поколение М: BLOG & VOICE». В Уфе музыкальное шоу «Поколение М: Blog&Voice» состоится 29 сентября в 19.00 в Тинькофф Холл. Бесплатные билеты можно получить на сайте после регистрации.
В масштабном шоу примут участие и другие популярные вокалисты, танцоры, блогеры – Иван Star, участник шестого сезона проекта «Голос Дети», Stazzy – участница проекта «Песни» на ТНТ, актер, певец и блогер PAZZZL – выпускник Театра-студии «Непоседы», который снимался в сериалах «Секреты» и «Лес», Марьяна Титова – финалист Евровидения, участница «Голос. Дети-7» в команде Басты.
Школьники Башкортостана смогут лично пообщаться с кумирами, снять ролики для соцсетей и сфотографироваться со звездами: 28 сентября в 18:00 ТРЦ «Планета» состоится фан-встреча с участниками музыкального шоу. Ставшие известными уже в детстве артисты и блогеры расскажут о том, как построить творческую карьеру, как раскрутить блог, за которым следят миллионы, поделятся опытом и историями из жизни. Присутствие на фан-встрече, как и на концерте, бесплатное, но требует предварительной регистрации на сайте.
О проекте «Поколение М»
«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы», Sony Music Russia и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.