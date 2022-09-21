Активистке из Уфы Лилии Чанышевой предъявлено окончательное обвинение

Напомним, что СИЗО Лилия Чанышева, по решению Кировского райсуда Уфы, находится с 10 ноября. Изначально срок ареста составлял два месяца, однако позже уже Басманный суд Москвы неоднократно продлевал арест соратнице Навального. Подчеркнем, что в ноябре Лилия Чанышева была этапирована в СИЗО-6 под Москвой.