Активистке из Уфы Лилии Чанышевой предъявлено окончательное обвинение

Стало известно, что экс-главе Штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) предъявлено окончательное обвинение. Информацию корреспонденту Mkset подтвердил адвокат Чанышевой Сергей Макаренко.
Так, активистке предъявили обвинение по части 3 статьи 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества), по части 1 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и по части 3 статьи 239 УК РФ (Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).
Напомним, что СИЗО Лилия Чанышева, по решению Кировского райсуда Уфы, находится с 10 ноября. Изначально срок ареста составлял два месяца, однако позже уже Басманный суд Москвы неоднократно продлевал арест соратнице Навального. Подчеркнем, что в ноябре Лилия Чанышева была этапирована в СИЗО-6 под Москвой.