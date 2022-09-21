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Активистке из Уфы Лилии Чанышевой предъявлено окончательное обвинение

21 сентября 07:52
Фото: Mkset.ru
Обвинение Лилии Чанышевой предъявлено по трем статьям УК РФ.

Стало известно, что экс-главе Штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) предъявлено окончательное обвинение. Информацию корреспонденту Mkset подтвердил адвокат Чанышевой Сергей Макаренко.

Так, активистке предъявили обвинение по части 3 статьи 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества), по части 1 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и по части 3 статьи 239 УК РФ (Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Напомним, что СИЗО Лилия Чанышева, по решению Кировского райсуда Уфы, находится с 10 ноября. Изначально срок ареста составлял два месяца, однако позже уже Басманный суд Москвы неоднократно продлевал арест соратнице Навального. Подчеркнем, что в ноябре Лилия Чанышева была этапирована в СИЗО-6 под Москвой.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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