mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Валерий Лимаренко: мы строим новые дома для переселения граждан из аварийного жилья

20 сентября 06:25
В этом году новоселье должны отпраздновать свыше 5 тысяч сахалинцев и курильчан

На территории Сахалинской области активными темпами реализуется программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2021-2026 годах».

В 2021 году переселено 3 898 человек из аварийного жилого фонда площадью 81,3 тыс. кв. метров. В 2022 году в рамках программы запланировано расселить 128,4 тыс. кв. метров и 5873 человека. На начало сентября аварийные квартиры на благоустроенные сменили уже свыше двух тысяч жителей области.

- На территории области ежегодно растут темпы строительства жилья для граждан, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - По итогам 2021 года введено в эксплуатацию 503,2 тыс. кв. м, что составляет 114,4 % к показателю 2020 года.

По информации портала Sakh.online, это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48