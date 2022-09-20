Валерий Лимаренко: мы обеспечиваем работу домов культуры на всей территории области

— Литература, музыка, живопись, кино, хореография, театр — все это неотъемлемая часть нашей жизни, источник знаний, позитивной энергии и вдохновения. И потому очень важно, чтобы в каждом уголке островного региона у людей была возможность реализовать свои творческие идеи. И большую роль в этом играют сельские дома культуры. Мы активно строим новые и реконструируем уже существующие площадки, - подчёркивает Валерий Лимаренко важность работы учреждений культуры.