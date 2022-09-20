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Валерий Лимаренко: мы обеспечиваем надёжный доступ в сеть для жителей области

20 сентября 10:25
На Сахалине и Курилах создаются условия для обеспечения устойчивой мобильной связи

На сегодня мобильным широкополосным доступом в сеть Интернет обеспечено 99,23% населения Сахалинской области. В 2020 - 11 населённых пунктов, в которых проживают 2694 человек, в 2021 – 4 населённых пункта с почти тысячей человек, в текущем году – 7 с почти полутора тысячами жителей.

За счёт средств областного и федерального бюджетов был доведён волоконно-оптический кабель до всех населённых пунктов Сахалинской области с населением от 100 человек и выше. Как отмечает портал Sakh.online, это позволило существенно уменьшить затраты операторов связи на развёртывание сетей доступа внутри населенных пунктов.

- Высокоскоростной доступ в сеть – это обязательное требование сегодняшнего дня, - подчёркивает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Люди должны иметь возможность пользоваться социальными сетями, мессенджерами, онлайн-кинотеатрами и стриминговыми сервисами. Всемирная паутина открывает возможности для онлайн-обучения и дистанционной работы. Всё это должно быть доступно жителям удалённых районов. Это очень важно для развития региона, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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