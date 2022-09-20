В Башкирии 20 сентября перекроют проезд по трассе M-5

Как сообщают в ведомстве, ограничения продлятся в период с с 02.00 до 03.00 с организацией реверсивного движения и с 03.00 до 04.00 часов с прекращением движения. Планируется, что в этот период сотрудники дорожных служб проведут монтаж балок для надземного пешеходного перехода.