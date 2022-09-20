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В Башкирии 20 сентября перекроют проезд по трассе M-5

20 сентября 03:52
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса Башкирии

Сегодня, 20 сентября, в течение часа для проезда будет недоступен участок трассы M-5 близ села Узытамак Чишминского района республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Как сообщают в ведомстве, ограничения продлятся в период с с 02.00 до 03.00 с организацией реверсивного движения и с 03.00 до 04.00 часов с прекращением движения. Планируется, что в этот период сотрудники дорожных служб проведут монтаж балок для надземного пешеходного перехода.

Отмечается, что продолжительность строительно-монтажных работ может измениться, ввиду чего изменится время окончания запретов на движение по трассе.

Напомним, ранее в мэрии Уфы сообщили об ограничении транспортного движения на участке улицы Тукаева. Для проезда в период с 6:00 до 22:00 будет недоступен участок улицы от Цюрупы и до Зайнуллы Расулева. Отмечается, что ограничения транспортного проезда коснутся также парковки близ здания Конгресс- холла «Торатау».

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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