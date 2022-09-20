Стас Барецкий провел ребрендинг певца Андрея Губина из Уфы и превратил в Андрея Губу

Андрей Губин, популярнейший в конце 90-х и начале 00-х певец родом из Уфы решил вернуться на сцену, однако радикально сменить амплуа. От прежнего сладкоголосого парня не осталось и следа, долгое время боровшийся (борьба идет и сейчас) с тяжелым заболеванием артист возмужал и заматерел и как следствие обратил свой взор в сторону серьезного жанра шансон.
Сообщается, что меняться будет не только репертуар и образ артиста, но и его имя. Новоиспеченного шансонье публике будут представлять как Андрей Губа. Известно, что в планах у певца альбом и выход на большую сцену уже в следующем месяце. Также Андрей Губа готов выступать и в частном порядке и издание обнародует прайс — 5 миллионов рублей за 40-минутное выступление.