Стас Барецкий провел ребрендинг певца Андрея Губина из Уфы и превратил в Андрея Губу

Сообщается, что меняться будет не только репертуар и образ артиста, но и его имя. Новоиспеченного шансонье публике будут представлять как Андрей Губа. Известно, что в планах у певца альбом и выход на большую сцену уже в следующем месяце. Также Андрей Губа готов выступать и в частном порядке и издание обнародует прайс — 5 миллионов рублей за 40-минутное выступление.