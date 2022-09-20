Пять кинотеатров в одном доме — Wink представляет акцию «5-в-1»

«Подписка „5-в-1“ открывает возможность смотреть самые лучшие проекты пяти онлайн-кинотеатров. Преимущество нашего предложения не только в цене, но и в том, что не надо заводить и оплачивать пять аккаунтов на разных площадках. „5-в-1“ это еще и наш бесплатный сервис мультискрин — он делает контент доступным под одним аккаунтом на пяти экранах (телевизора, планшета, смартфона, ноутбука в любых комбинациях). Сразу пять кинотеатров будут представлены на экране домашнего телевизора или мобильного устройства. Наша акция „5-в-1“ логично вписывается в стратегию развития Wink как цифрового маркетплейса, на котором доступен самый качественный и легальный контент для российского зрителя», — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.