После неудачной попытки памятник архитектуры Дом Тихониных в Уфе нашел нового хозяина

Один из объектов культурного наследия, расположенный по адресу улица Коммунистическая, 13 в Уфе и также известный как Дом Тихониных после продолжительных попыток обрел владельца, который отреставрирует дом и приведет ОКН в надлежащий вид.
На этот раз можно предположить, что повезло и городу, и историческому зданию, и собственно самим уфимцам. Ведь выкупленный за два с небольшим миллиона рублей дом Тихониных в соответствии с договором должен будет восстановлен и отреставрирован
Напомним, у дома Тихониных уже был шанс на восстановление, когда аналогичные торги в июле выиграл предприниматель Руслан Барков, аукцион он победил со ставкой в 3,33 миллиона рублей, однако договор с городской администрацией подписывать не стал.