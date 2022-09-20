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После неудачной попытки памятник архитектуры Дом Тихониных в Уфе нашел нового хозяина

20 сентября 14:53
Фото: vk.com Башкультнаследие
Победить торги недостаточно, необходимо заключить с мэрией договор купли-продажи, что и сделало ООО «Реставратор», сообщил РБК Уфа 20 сентября.

Один из объектов культурного наследия, расположенный по адресу улица Коммунистическая, 13 в Уфе и также известный как Дом Тихониных после продолжительных попыток обрел владельца, который отреставрирует дом и приведет ОКН в надлежащий вид.

На этот раз можно предположить, что повезло и городу, и историческому зданию, и собственно самим уфимцам. Ведь выкупленный за два с небольшим миллиона рублей дом Тихониных в соответствии с договором должен будет восстановлен и отреставрирован

Напомним, у дома Тихониных уже был шанс на восстановление, когда аналогичные торги в июле выиграл предприниматель Руслан Барков, аукцион он победил со ставкой в 3,33 миллиона рублей, однако договор с городской администрацией подписывать не стал.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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