ОК запустили новый сезон проекта #МеняВолнует

«В подростковом возрасте дети не умеют сказать «нет» тому, кто протягивает им сигарету или наркотик, предлагает секс без презерватива или вовлекает присоединиться к другому рискованному поведению. В семейных отношениях человек, не умеющий отстоять свои интересы, может стать жертвой психологического и физического абьюза. Но, даже если обойдется без манипуляций со стороны других, привычка не высказывать свое мнение ведет к тому, что человек начинает игнорировать сам себя».